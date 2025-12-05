Wenn Unternehmen ihren Betrieb modernisieren, erweitert Maximo Condition Insight die Funktionen von IBM Maximo Asset Performance Management (APM). Dadurch wird eine KI-gestützte Sicht auf die Leistung, Zuverlässigkeit und Risiken von Assets ermöglicht.

Condition Insight ist eine agentische KI-Funktion innerhalb von Maximo APM und arbeitet mit anderen Anwendungen und KI-Funktionen zusammen, die Teil der umfassenderen Maximo Application Suite (MAS) sind. Sie interpretiert Anlagendaten, um den Asset-Zustand zu erläutern, aufkommende Trends hervorzuheben und Korrekturmaßnahmen zu empfehlen und ermöglicht so einen einheitlichen, KI-gestützten Ansatz für die zustandsbasierte Wartung (CBM) im gesamten Maximo-Ökosystem.

Condition Insight, das auf IBM watsonx basiert, wertet Arbeitsaufträge, Kennzahlen, Zeitreihendaten, Zählerstände, Fehlermöglichkeits- und Einflussanalysen (FMEA) sowie Warnmeldungen aus, um den Zustand des Assets zu beurteilen, Leistungsmuster aufzudecken und klare, umsetzbare Empfehlungen in einfacher, verständlicher Sprache zu geben.