IBM präsentiert Maximo Condition Insight: Umsetzbares Asset Performance Management mit agentischer KI
Eine neue Generation von Intelligenz, die proaktive Wartung mühelos macht.
IBM Maximo Condition Insight ist eine neue KI-gestützte Funktion innerhalb der IBM Maximo Application Suite. Sie ermöglicht es, asset-intensiven Unternehmen, sofortige, erklärbare Erkenntnisse zur Unterstützung der zustandsbasierten Wartung (CBM) zu erhalten.
Diese Innovation hilft Kunden, von reaktiver zu präskriptiver Wartung überzugehen, wodurch Komplexität reduziert und die Entscheidungsfindung durch agentische KI beschleunigt wird.
Wenn Unternehmen ihren Betrieb modernisieren, erweitert Maximo Condition Insight die Funktionen von IBM Maximo Asset Performance Management (APM). Dadurch wird eine KI-gestützte Sicht auf die Leistung, Zuverlässigkeit und Risiken von Assets ermöglicht.
Condition Insight ist eine agentische KI-Funktion innerhalb von Maximo APM und arbeitet mit anderen Anwendungen und KI-Funktionen zusammen, die Teil der umfassenderen Maximo Application Suite (MAS) sind. Sie interpretiert Anlagendaten, um den Asset-Zustand zu erläutern, aufkommende Trends hervorzuheben und Korrekturmaßnahmen zu empfehlen und ermöglicht so einen einheitlichen, KI-gestützten Ansatz für die zustandsbasierte Wartung (CBM) im gesamten Maximo-Ökosystem.
Condition Insight, das auf IBM watsonx basiert, wertet Arbeitsaufträge, Kennzahlen, Zeitreihendaten, Zählerstände, Fehlermöglichkeits- und Einflussanalysen (FMEA) sowie Warnmeldungen aus, um den Zustand des Assets zu beurteilen, Leistungsmuster aufzudecken und klare, umsetzbare Empfehlungen in einfacher, verständlicher Sprache zu geben.
Asset-intensive Branchen stehen aufgrund veralteter Infrastrukturen, Arbeitskräftemangels und Kostensenkungsauflagen unter wachsendem Druck. Herkömmliche CBM-Lösungen erfordern oft monatelange Datenintegration, Modellierung und technische Einrichtung.
Condition Insight beseitigt diese Hürde, indem es Asset-Daten in Sekundenschnelle analysiert und eine klare, nachvollziehbare Zusammenfassung des Zustands, der Trends und empfohlenen Maßnahmen liefert — wodurch KI für jedes Wartungsteam praktisch einsetzbar wird.
Hier sind 4 Vorteile der KI:
Unternehmen, die IBM Maximo Asset Performance Management mit Condition Insight nutzen, können:
IBM kombiniert das bewährte Asset-Datenmodell von Maximo mit watsonx AI und liefert erklärbare, auf Unternehmen abgestimmte KI, die sich direkt in Wartungsworkflows integrieren lässt. Im Gegensatz zu Nischenanbietern, die individuelle Builds benötigen, bietet IBM eine skalierbare, sichere Lösung, die nativ in Maximo Application Suite integriert ist.
„KI beschränkt sich nicht mehr nur auf Vorhersagen, sondern umfasst auch Erklärungen und Automatisierung“, so Kendra DeKeyrel, Vice President Asset Lifecycle Management Product and Engineering Leader bei IBM. „Mit Condition Insight integrieren wir agentische KI direkt in die Maximo-Workflows, sodass Wartungsteams den Zustand ihrer Anlagen sofort erfassen und entsprechend handeln können.“
„Maximo Condition Insight repräsentiert die nächste Generation von KI für den operativen Bereich“, fügte Stan Smith, Program Director für Maximo Product Management, hinzu. „Indem wir komplexe Asset-Daten in verständliche, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln, helfen wir Unternehmen, von reaktiver Wartung zu proaktiven Strategien überzugehen, die die Zuverlässigkeit verbessern und Kosten senken.“
Erkunden Sie, wie Ihr Unternehmen von der Maximo Application Suite und ihren Asset Performance Management-Funktionen profitieren kann.