Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM präsentiert Maximo Condition Insight: Umsetzbares Asset Performance Management mit agentischer KI

Eine neue Generation von Intelligenz, die proaktive Wartung mühelos macht.

Veröffentlicht 5. Dezember 2025
Digitale Darstellung des IBM Maximo-Workflows

IBM Maximo Condition Insight ist eine neue KI-gestützte Funktion innerhalb der IBM Maximo Application Suite. Sie ermöglicht es, asset-intensiven Unternehmen, sofortige, erklärbare Erkenntnisse zur Unterstützung der zustandsbasierten Wartung (CBM) zu erhalten.

Diese Innovation hilft Kunden, von reaktiver zu präskriptiver Wartung überzugehen, wodurch Komplexität reduziert und die Entscheidungsfindung durch agentische KI beschleunigt wird.

Ein Bestandteil von IBMs Asset Performance Management der nächsten Generation

Wenn Unternehmen ihren Betrieb modernisieren, erweitert Maximo Condition Insight die Funktionen von IBM Maximo Asset Performance Management (APM). Dadurch wird eine KI-gestützte Sicht auf die Leistung, Zuverlässigkeit und Risiken von Assets ermöglicht.

Condition Insight ist eine agentische KI-Funktion innerhalb von Maximo APM und arbeitet mit anderen Anwendungen und KI-Funktionen zusammen, die Teil der umfassenderen Maximo Application Suite (MAS) sind. Sie interpretiert Anlagendaten, um den Asset-Zustand zu erläutern, aufkommende Trends hervorzuheben und Korrekturmaßnahmen zu empfehlen und ermöglicht so einen einheitlichen, KI-gestützten Ansatz für die zustandsbasierte Wartung (CBM) im gesamten Maximo-Ökosystem.

Condition Insight, das auf IBM watsonx basiert, wertet Arbeitsaufträge, Kennzahlen, Zeitreihendaten, Zählerstände, Fehlermöglichkeits- und Einflussanalysen (FMEA) sowie Warnmeldungen aus, um den Zustand des Assets zu beurteilen, Leistungsmuster aufzudecken und klare, umsetzbare Empfehlungen in einfacher, verständlicher Sprache zu geben.

Ein Blick auf die Condition Insight-Funktion innerhalb der IBM Maximo Application Suite

Warum das wichtig ist: Komplexität verständlich machen

Asset-intensive Branchen stehen aufgrund veralteter Infrastrukturen, Arbeitskräftemangels und Kostensenkungsauflagen unter wachsendem Druck. Herkömmliche CBM-Lösungen erfordern oft monatelange Datenintegration, Modellierung und technische Einrichtung.

Herkömmliche CBM-Lösungen erfordern oft monatelange Datenintegration, Modellierung und technische Einrichtung. Condition Insight beseitigt diese Hürde, indem es Asset-Daten in Sekundenschnelle analysiert und eine klare, nachvollziehbare Zusammenfassung des Zustands, der Trends und empfohlenen Maßnahmen liefert — wodurch KI für jedes Wartungsteam praktisch einsetzbar wird. 

Hier sind 4 Vorteile der KI:

  1. Sofortige Erkenntnisse: Fasst den Assetzustand anhand von Zählern, KPIs und Warnungen in Sekundenschnelle zusammen, ohne Datenmodellierung, Integration oder technische Einrichtung.
  2. Strategische Ausrichtung: Ordnet den Zustand den Ausfallmodi zu, um die geeigneten Wartungsmaßnahmen vorzuschreiben.
  3. Konversationserfahrung: Der KI-Assistent von Maximo bietet eine Schnittstelle in natürlicher Sprache, über die Nutzer Antworten zum Zustand ihrer Assets sowie zugehörigen Arbeitsaufträgen, Trends und Ursachen erhalten können.
  4. Automatisierte Ausführung: Diese KI-Funktionen werden bald in der Lage sein, Arbeitsaufträge automatisch gemäß den vorgeschriebenen Wartungsstrategien mit minimalem Benutzereingriff zu erstellen oder zu aktualisieren.

Branchenübergreifende Vorteile

Unternehmen, die IBM Maximo Asset Performance Management mit Condition Insight nutzen, können:

  • Kostspielige Ausfälle vermeiden, indem sie Probleme vor deren Auftreten vorhersagen.
  • Ausfallzeiten und Betriebskosten durch präskriptive, automatisierte Workflows reduzieren.
  • Die Qualifikationslücke schließen, indem sie jedem Benutzer KI-gestützte Anleitung ohne Data-Science-Kenntnisse ermöglichen.
  • Compliance und Nachhaltigkeit verbessern durch konsistente, nachvollziehbare Wartungsentscheidungen.

Bereitstellung von erklärbarer KI auf Unternehmensniveau

IBM kombiniert das bewährte Asset-Datenmodell von Maximo mit watsonx AI und liefert erklärbare, auf Unternehmen abgestimmte KI, die sich direkt in Wartungsworkflows integrieren lässt. Im Gegensatz zu Nischenanbietern, die individuelle Builds benötigen, bietet IBM eine skalierbare, sichere Lösung, die nativ in Maximo Application Suite integriert ist.

„KI beschränkt sich nicht mehr nur auf Vorhersagen, sondern umfasst auch Erklärungen und Automatisierung“, so Kendra DeKeyrel, Vice President Asset Lifecycle Management Product and Engineering Leader bei IBM. „Mit Condition Insight integrieren wir agentische KI direkt in die Maximo-Workflows, sodass Wartungsteams den Zustand ihrer Anlagen sofort erfassen und entsprechend handeln können.“

„Maximo Condition Insight repräsentiert die nächste Generation von KI für den operativen Bereich“, fügte Stan Smith, Program Director für Maximo Product Management, hinzu. „Indem wir komplexe Asset-Daten in verständliche, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln, helfen wir Unternehmen, von reaktiver Wartung zu proaktiven Strategien überzugehen, die die Zuverlässigkeit verbessern und Kosten senken.“

Mehr erfahren

Erkunden Sie, wie Ihr Unternehmen von der Maximo Application Suite und ihren Asset Performance Management-Funktionen profitieren kann.

Erleben Sie die Vorteile noch heute

Alex Melamed

Senior Product Manager

IBM