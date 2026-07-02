Agentic Control Plane in IBM watsonx Orchestrate: Eine zentrale Steuerungsebene für jeden KI-Agenten

KI-Agenten liefern nur dann einen Mehrwert, wenn man sehen kann, was sie tun, kontrollieren kann, wie sie sich benehmen, und das skalieren kann, was funktioniert. Für die meisten Unternehmen ist es genau diese Lücke zwischen der Entwicklung von Agenten und deren zuverlässigem Betrieb in der Produktion, die den Fortschritt hemmt.

Im Juni 2026 führt IBM watsonx Orchestrate auf AWS und IBM Cloud die Agentic Control Plane ein – eine zentrale Erfahrung für den Betrieb, die Steuerung und die Skalierung Ihrer KI-Agenten in Ihrer gesamten Unternehmensumgebung. Mit der Agentic Control Plane erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten Ihrer Agenten, integrierte Kontrollen zur Steuerung ihres Verhaltens, einen gemeinsamen Katalog zur Skalierung der Wiederverwendung in Ihrem Unternehmen sowie eine native Planung zur Automatisierung wiederkehrender Arbeiten, alles an einem Ort.

Die Agentic Control Plane ist auf offene Weise konzipiert, sodass sie mit den Agenten, Tools und Systemen zusammenarbeitet, die Sie bereits verwenden. Sie ist in Ihre Workflows, Daten und Anwendungen integriert. Zudem ist sie vertrauenswürdig, mit integrierten Sicherheits-, Governance- und Compliance-Kontrollen, mit denen Sie KI sicher in Cloud- und lokalen Umgebungen ausführen können.