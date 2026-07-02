Agentic Control Plane in IBM watsonx Orchestrate: Eine zentrale Steuerungsebene für jeden KI-Agenten

Die Agentic Control Plane in IBM watsonx Orchestrate vereint Betrieb, Governance und Skalierung an einem Ort, sodass die von Ihnen entwickelten KI-Agenten einen echten, messbaren Mehrwert für Ihr gesamtes Unternehmen liefern können.
KI-Agenten liefern nur dann einen Mehrwert, wenn man sehen kann, was sie tun, kontrollieren kann, wie sie sich benehmen, und das skalieren kann, was funktioniert. Für die meisten Unternehmen ist es genau diese Lücke zwischen der Entwicklung von Agenten und deren zuverlässigem Betrieb in der Produktion, die den Fortschritt hemmt.
Im Juni 2026 führt IBM watsonx Orchestrate auf AWS und IBM Cloud die Agentic Control Plane ein – eine zentrale Erfahrung für den Betrieb, die Steuerung und die Skalierung Ihrer KI-Agenten in Ihrer gesamten Unternehmensumgebung. Mit der Agentic Control Plane erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten Ihrer Agenten, integrierte Kontrollen zur Steuerung ihres Verhaltens, einen gemeinsamen Katalog zur Skalierung der Wiederverwendung in Ihrem Unternehmen sowie eine native Planung zur Automatisierung wiederkehrender Arbeiten, alles an einem Ort.
Die Agentic Control Plane ist auf offene Weise konzipiert, sodass sie mit den Agenten, Tools und Systemen zusammenarbeitet, die Sie bereits verwenden. Sie ist in Ihre Workflows, Daten und Anwendungen integriert. Zudem ist sie vertrauenswürdig, mit integrierten Sicherheits-, Governance- und Compliance-Kontrollen, mit denen Sie KI sicher in Cloud- und lokalen Umgebungen ausführen können.
Sobald Agenten in die Produktion übergehen, haben die meisten Teams keinen klaren Überblick darüber, was fehlschlägt und warum, oder was gefährdet ist. Das neue Agentic Control Plane liefert Ihnen diese Sichtbarkeit und bietet Ihnen gleichzeitig die nötigen Steuerelemente, um darauf zu reagieren.
Das operative Dashboard zeigt priorisierte Warnungen zu Vorgängen, Vorfällen und Erkenntnissen an, sodass Sie sehen können, was Aufmerksamkeit erfordert, ohne sich durch Protokolle wühlen zu müssen. Agentenanalysen verfolgen Nutzungs-, Leistung- und Zuverlässigkeitstrends im Zeitverlauf. Und wenn etwas schiefgeht, ermöglicht Ihnen der integrierte Operations-Agent die Untersuchung mithilfe natürlicher Sprache, ohne dass eine Abfragesprache oder ein Spezialist erforderlich ist.
Die Kontrollmechanismen sind in die Benutzererfahrung integriert. Die Richtlinienverwaltung setzt Regeln zur Laufzeit durch, sodass das Verhalten der Agenten innerhalb definierter Boundaries bleibt. Die Zustandsüberwachung von Zugangsdaten erkennt unterbrochene oder fehlende Verbindungen, bevor sie zu Ausfällen führen. Die Agentenzugriffsübersicht liefert Ihnen Einblicke dazu, welche Agenten auf welche Integrationen und Datenquellen zugreifen können. Inhalts-Guardrails erkennen und blockieren nicht konforme Ausgaben, bevor diese die Benutzer erreichen.
Das Ergebnis: eine durchgängige Transparenz und Durchsetzung aller Regeln in Ihrem Agentennetzwerk – und das nicht als separate Governance-Ebene, die später hinzugefügt wird, sondern als Bestandteil der Arbeitsweise Ihrer Agenten vom ersten Tag an.
In den meisten Unternehmen wird die gleiche Agentenlogik mehrfach von verschiedenen Teams neu erstellt, die nichts von der Existenz der anderen Version wissen. Der Agent Catalog löst dieses Problem, indem er Entwicklern die Möglichkeit bietet, bewährte Agenten zur Wiederverwendung in Ihrem Tenant zu veröffentlichen, mit Metadaten, Versionssteuerung und Abhängigkeitsmanagement, die eine gemeinsame Wiederverwendung praktisch und nicht nur theoretisch machen.
Wenn Sie einen Agenten im Katalog veröffentlichen, fügen Sie Beschreibungen, Kategorien und Symbole hinzu, damit er auffindbar ist. Sie versionieren es mithilfe semantischer Versionierung und pflegen ein Änderungsprotokoll, während es sich weiterentwickelt. Wenn ein Agent Abhängigkeiten hat, wie z. B. Kollaborationsagenten oder Python-Tools, werden diese beim Veröffentlichen im Katalog automatisch mit ihm übertragen. Publishing erstellt einen stabilen Snapshot im Katalog, sodass andere Teams auf einer bekanntermaßen fehlerfreien Version aufbauen können, während Sie weiter fortfahren.
Da watsonx Orchestrate offen konzipiert ist, funktioniert der Katalog mit den Agenten, Tools und Systemen, die Ihre Teams bereits entwickelt haben. Sie fangen nicht von vorne an oder ersetzen, was funktioniert – Sie stellen es dem Rest des Unternehmens zur Verfügung.
Mit zunehmender Komplexität der Automatisierung müssen auch die zugrunde liegenden Workflows Schritt halten. Drei Verbesserungen am Workflow Builder gehen direkt auf dieses Problem ein.
Decision Tables ersetzen komplexe Verzweigungslogik durch ein strukturiertes Low-Code-Format, das sowohl Geschäfts- als auch technische Teams lesen und verwalten können. Parallel Execution ermöglicht unabhängige Schritte, wie API-Aufrufe und Hintergrundprozesse, gleichzeitig auszuführen, was die gesamte Workflow-Ausführungszeit verkürzt. Observability Traces geben Ihnen Einblick in Kontextänderungen innerhalb eines Workflows und ermöglichen so eine schnellere Erkennung und Behebung von Problemen, sobald diese auftreten.
Das Ergebnis: Workflow, die schneller erstellt, leichter zu debuggen und einfacher zu warten sind, wenn sie skaliert werden.
Ein Großteil der Unternehmensarbeit folgt einem vorhersehbaren Rhythmus – wöchentliche Berichte, tägliche Überwachungsprüfungen, wiederkehrende Benachrichtigungen –, aber es ist dennoch jemand erforderlich, der den Startschuss gibt. Planbare Agenten und Workflows beseitigen diese Abhängigkeit, da Sie die automatische Ausführung direkt in der Agentenkonfiguration selbst konfigurieren können.
Sie bestimmen, welche Assets für die Planung in Frage kommen, und legen den Rhythmus fest. Das Ergebnis: Routinearbeiten wie periodische Berichte, wiederkehrende Erinnerungen, Wartungsaufgaben und Überwachungszyklen werden konsistent und ohne manuelles Eingreifen ausgeführt. Kritische Prozesse fallen nicht aus, weil jemand vergessen hat, sie auszulösen.
Agenten zu entwickeln ist der erste Schritt. Die schwierigere und folgenreichere Herausforderung besteht darin, sie in großem Maßstab zu betreiben – mit der Transparenz, der Steuerung und der Betriebssicherheit, die in Produktionsumgebungen von Unternehmen erforderlich sind. Diese Release stärkt die Position von watsonx Orchestrate als Steuerungsebene für die Skalierung und Steuerung von KI in Ihrem Unternehmen: offen genug, um mit dem zu arbeiten, was Sie bereits entwickelt haben, integriert in Ihre Daten und Anwendungen und vertraut mit den Sicherheits- und Compliance-Kontrollen, die Ihr Unternehmen benötigt.
Diese Funktionen sind heute auf AWS und IBM Cloud verfügbar und bieten Ihnen die Flexibilität, sie dort bereitzustellen, wo Ihr Unternehmen bereits tätig ist.
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