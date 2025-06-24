Wir stellen vor: OpenPages 9.1.1: Erweiterung des KI-Agenten, der Automatisierung und der Benutzerfreundlichkeit für ein intelligenteres Risikomanagement

24. Juni 2025

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

Abhishek Yadav

Program Director, OpenPages, SPSS Statistics

IBM Core Software

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

IBM OpenPages 9.1.1 baut auf seiner leistungsstarken Governance-, Risiko- und Compliance-(GRC-)Grundlage mit einer Vielzahl neuer Funktionen auf, die die Automatisierung verbessern, die Erfahrung der Benutzer optimieren und die Integrationsflexibilität verbessern sollen. Diese Version führt tiefere KI-Funktionen, intelligentere Workflows und eine intuitivere Benutzeroberfläche ein, die es Unternehmen ermöglicht, Risiken mit größerer Flexibilität und Intelligenz zu verwalten.

OpenPages 9.1.1 bietet eine umfassende Reihe von Verbesserungen in 5 Schlüsselbereichen:

  • KI und Automatisierung: Erlauben Sie KI-Agenten, Aktivitäten für Sie über Workflows automatisch zu validieren, anzureichern und zu bewerten
  • Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit: Verbesserte Navigation, dynamische Filterung, Markdown-Unterstützung und verbesserte Benutzerinteraktionen.
  • Administration und Datenverwaltung: Einfacheres Entitätsmanagement, aufbereitete Datenexporte und optimierte Upgrade-Prozesse.
  • Daten und Visualisierung: Leistungsfähigere Diagrammfunktionen für bessere Erkenntnis.
  • Integration und Plattformunterstützung: Ereignisgesteuerte Integration, Unterstützung für benutzerdefinierte Feeds und Kompatibilität mit den neuesten IBM Plattformen.

Diese Updates sollen Organisationen dabei helfen, den manuellen Aufwand zu reduzieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Erfahrung in allen Bereichen zu verbessern.

5 wichtige Verbesserungen in IBM OpenPages 9.1.1

1. KI und Automatisierung: intelligenter, schneller und integrierter

Die Integration in watsonx wurde erweitert, sodass KI-Modelle automatisch durch Workflow-Automatisierung ausgelöst werden können. Das bedeutet, dass Sie KI-Funktionen jetzt systematisch, effektiver und effizienter nutzen können, um bessere Erkenntnisse und Ergebnisse zu erzielen. Eine weitere wichtige Verbesserung ist der Übergang von dialogbasierter Integration zu watsonx Assistant und Orchestrate, die dialogorientierte KI-Funktionen innerhalb von OpenPages ermöglichen. Durch diese Änderung kann der Assistent kontextbezogene Informationen an Benutzerinteraktionen anhängen, z. B. Standort, Profil und angezeigte Objekte, um fundiertere Servicevorschläge zu machen.

2. Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit: intuitive Navigation und erweiterte Interaktionen

Die Benutzeroberfläche wurde erheblich verbessert und bietet eine bessere Navigation, dynamische Filterung, Markdown-Unterstützung und verbesserte Benutzerinteraktionen. Mit diesen Updates können Sie Ihre Daten einfacher als je zuvor anpassen und mit ihnen interagieren, um eine ansprechendere und produktivere Erfahrung zu schaffen.

3. Verwaltung und Datenverwaltung: optimierte Prozesse

Einfacheres Entitätsmanagement, erweiterte Datenexporte und optimierte Upgrade-Prozesse stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Mit dem neuen übergeordneten Ordnerfilter des Zuordnungsrasters können Administratoren dynamische Filter basierend auf dem Ordner des aktuellen Objekts definieren, um sicherzustellen, dass Endbenutzer nur relevante Objekte oder Aktivitäten sehen.

4. Daten- und Visualisierungsverbesserungen: leistungsstarke Diagrammfunktionen und Diagrammverbesserungen

Diese neue Version bietet robustere Funktionen, die den Benutzern bessere Erkenntnis und eine intuitivere Möglichkeit zur Visualisierung ihrer Daten bieten. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:

  • Leistungsstarke Diagrammfunktionen: Robustere Diagrammfunktionen mit Unterstützung für Mehrfachauswahlfelder und verbesserter Anzeige von Diagrammen mit zahlreichen Elementen. Diese Verbesserungen erleichtern die Visualisierung und Interpretation komplexer Daten.
  • Datenexport mit Tags: Tags sind jetzt in Datenexporten enthalten und bieten eine zusätzliche Ebene von Unternehmen und Kontext zu Ihren Daten. Diese Funktion stellt sicher, dass relevante Informationen leicht zugänglich sind, und optimiert Ihre Analyse- und Entscheidungsfindung.
  • Unterordnungszuordnung in Erstellungsansichten: Benutzer können während des Erstellungsprozesses vorhandene Objekte als untergeordnete Objekte zuordnen, was Zeit spart und die Zuordnung von untergeordneten Objekten effizienter macht.

5. Integration und Plattformunterstützung:

  • Benutzerdefinierte Felder im RCM-Feed: Wolters Kluwer bietet jetzt benutzerdefinierte Felder für regulatorische Inhalte an und ermöglicht so eine maßgeschneiderte Datenverwaltung. Durch das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder zu einer Feldgruppe in OpenPages und die Verwendung der gleichen Feldnamen wie in Automatisierungstechnik können Sie die Verwaltung regulatorischer Inhalte verbessern.
  • Plattformunterstützung: Cognos Analytics 12.1 und Db2 12.1: OpenPages 9.1.1 bietet Unterstützung für IBM Cognos Analytics 12.1, zusätzlich zur bestehenden Unterstützung für Cognos 12.0.1- und höhere 12.0.x- Versionen.  Darüber hinaus unterstützt es jetzt IBM Db2 12.1-Datenbanken, zusätzlich zu der bestehenden Unterstützung für Db2 11.5.5- und höhere 11.5.x- Versionen.
  • Installer-Unterstützung für automatische Datenbank-Upgrades: Der OpenPages Installer bietet jetzt automatische Datenbank-Upgrades als Teil des Upgrade-Prozesses für Haupt- und Mod-Releases an. Diese Funktion, die für Upgrades von 9.0 oder höher verfügbar ist, vereinfacht den Prozess und reduziert manuelle Eingriffe.

Ein deutlicher Sprung nach vorn im Risiko- und Compliance-Management

OpenPages 9.1.1 stellt einen großen Fortschritt im Risiko- und Compliance-Management dar und bietet intelligentere Automatisierung, verbesserte Benutzeroberflächen und erweiterte Funktionen zur Datenvisualisierung. Nutzen Sie diese Updates, um Ihre Datenverwaltung zu verbessern und neue Erkenntnisse freizuschalten.

