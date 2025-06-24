Wir stellen vor: OpenPages 9.1.1: Erweiterung des KI-Agenten, der Automatisierung und der Benutzerfreundlichkeit für ein intelligenteres Risikomanagement

24. Juni 2025
IBM OpenPages 9.1.1 baut auf seiner leistungsstarken Governance-, Risiko- und Compliance-(GRC-)Grundlage mit einer Vielzahl neuer Funktionen auf, die die Automatisierung verbessern, die Erfahrung der Benutzer optimieren und die Integrationsflexibilität verbessern sollen. Diese Version führt tiefere KI-Funktionen, intelligentere Workflows und eine intuitivere Benutzeroberfläche ein, die es Unternehmen ermöglicht, Risiken mit größerer Flexibilität und Intelligenz zu verwalten.
OpenPages 9.1.1 bietet eine umfassende Reihe von Verbesserungen in 5 Schlüsselbereichen:
Diese Updates sollen Organisationen dabei helfen, den manuellen Aufwand zu reduzieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Erfahrung in allen Bereichen zu verbessern.
1. KI und Automatisierung: intelligenter, schneller und integrierter
Die Integration in watsonx wurde erweitert, sodass KI-Modelle automatisch durch Workflow-Automatisierung ausgelöst werden können. Das bedeutet, dass Sie KI-Funktionen jetzt systematisch, effektiver und effizienter nutzen können, um bessere Erkenntnisse und Ergebnisse zu erzielen. Eine weitere wichtige Verbesserung ist der Übergang von dialogbasierter Integration zu watsonx Assistant und Orchestrate, die dialogorientierte KI-Funktionen innerhalb von OpenPages ermöglichen. Durch diese Änderung kann der Assistent kontextbezogene Informationen an Benutzerinteraktionen anhängen, z. B. Standort, Profil und angezeigte Objekte, um fundiertere Servicevorschläge zu machen.
2. Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit: intuitive Navigation und erweiterte Interaktionen
Die Benutzeroberfläche wurde erheblich verbessert und bietet eine bessere Navigation, dynamische Filterung, Markdown-Unterstützung und verbesserte Benutzerinteraktionen. Mit diesen Updates können Sie Ihre Daten einfacher als je zuvor anpassen und mit ihnen interagieren, um eine ansprechendere und produktivere Erfahrung zu schaffen.
3. Verwaltung und Datenverwaltung: optimierte Prozesse
Einfacheres Entitätsmanagement, erweiterte Datenexporte und optimierte Upgrade-Prozesse stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Mit dem neuen übergeordneten Ordnerfilter des Zuordnungsrasters können Administratoren dynamische Filter basierend auf dem Ordner des aktuellen Objekts definieren, um sicherzustellen, dass Endbenutzer nur relevante Objekte oder Aktivitäten sehen.
4. Daten- und Visualisierungsverbesserungen: leistungsstarke Diagrammfunktionen und Diagrammverbesserungen
Diese neue Version bietet robustere Funktionen, die den Benutzern bessere Erkenntnis und eine intuitivere Möglichkeit zur Visualisierung ihrer Daten bieten. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:
5. Integration und Plattformunterstützung:
OpenPages 9.1.1 stellt einen großen Fortschritt im Risiko- und Compliance-Management dar und bietet intelligentere Automatisierung, verbesserte Benutzeroberflächen und erweiterte Funktionen zur Datenvisualisierung. Nutzen Sie diese Updates, um Ihre Datenverwaltung zu verbessern und neue Erkenntnisse freizuschalten.