Wir stellen vor: OpenPages 9.1.1: Erweiterung des KI-Agenten, der Automatisierung und der Benutzerfreundlichkeit für ein intelligenteres Risikomanagement

1. KI und Automatisierung: intelligenter, schneller und integrierter

Die Integration in watsonx wurde erweitert, sodass KI-Modelle automatisch durch Workflow-Automatisierung ausgelöst werden können. Das bedeutet, dass Sie KI-Funktionen jetzt systematisch, effektiver und effizienter nutzen können, um bessere Erkenntnisse und Ergebnisse zu erzielen. Eine weitere wichtige Verbesserung ist der Übergang von dialogbasierter Integration zu watsonx Assistant und Orchestrate, die dialogorientierte KI-Funktionen innerhalb von OpenPages ermöglichen. Durch diese Änderung kann der Assistent kontextbezogene Informationen an Benutzerinteraktionen anhängen, z. B. Standort, Profil und angezeigte Objekte, um fundiertere Servicevorschläge zu machen.

2. Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit: intuitive Navigation und erweiterte Interaktionen

Die Benutzeroberfläche wurde erheblich verbessert und bietet eine bessere Navigation, dynamische Filterung, Markdown-Unterstützung und verbesserte Benutzerinteraktionen. Mit diesen Updates können Sie Ihre Daten einfacher als je zuvor anpassen und mit ihnen interagieren, um eine ansprechendere und produktivere Erfahrung zu schaffen.

3. Verwaltung und Datenverwaltung: optimierte Prozesse

Einfacheres Entitätsmanagement, erweiterte Datenexporte und optimierte Upgrade-Prozesse stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Mit dem neuen übergeordneten Ordnerfilter des Zuordnungsrasters können Administratoren dynamische Filter basierend auf dem Ordner des aktuellen Objekts definieren, um sicherzustellen, dass Endbenutzer nur relevante Objekte oder Aktivitäten sehen.

4. Daten- und Visualisierungsverbesserungen: leistungsstarke Diagrammfunktionen und Diagrammverbesserungen

Diese neue Version bietet robustere Funktionen, die den Benutzern bessere Erkenntnis und eine intuitivere Möglichkeit zur Visualisierung ihrer Daten bieten. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:

Leistungsstarke Diagrammfunktionen: Robustere Diagrammfunktionen mit Unterstützung für Mehrfachauswahlfelder und verbesserter Anzeige von Diagrammen mit zahlreichen Elementen. Diese Verbesserungen erleichtern die Visualisierung und Interpretation komplexer Daten.

Datenexport mit Tags: Tags sind jetzt in Datenexporten enthalten und bieten eine zusätzliche Ebene von Unternehmen und Kontext zu Ihren Daten. Diese Funktion stellt sicher, dass relevante Informationen leicht zugänglich sind, und optimiert Ihre Analyse- und Entscheidungsfindung.

Unterordnungszuordnung in Erstellungsansichten: Benutzer können während des Erstellungsprozesses vorhandene Objekte als untergeordnete Objekte zuordnen, was Zeit spart und die Zuordnung von untergeordneten Objekten effizienter macht.

5. Integration und Plattformunterstützung: