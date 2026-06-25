IBM stellt die Maximo Application Suite 9.2 vor – eine Version, die „Asset-First“-KI direkt in die Workflows integriert, die von Teams in den Bereichen Zuverlässigkeit, Wartung, Außendienst, Sicherheit und Betrieb täglich genutzt werden.
Wenn Unternehmen über das Experimentieren mit KI hinausgehen, besteht die nächste Herausforderung darin, KI in die Praxis umzusetzen. Wie man Intelligenz dort anwendet, wo Arbeit stattfindet, Erkenntnis mit Handlung verbindet, die Ausführung über Teams und Systeme hinweg koordiniert und all das mit dem Vertrauen und der Kontrolle erledigt, die für geschäftskritische Umgebungen erforderlich sind. Für Asset-intensive Unternehmen kommt dieses Betriebsmodell im Bereich des Betriebs physischer Anlagen zum Tragen.
Die Maximo Application Suite 9.2 treibt diesen Wandel voran, indem sie KI stärker in die tägliche Arbeit bei der Verwaltung von Assets, Teams, Sicherheit und Betriebsabläufen einbettet. Anstatt KI als separate Ebene zu behandeln, setzt Maximo 9.2 sie dort ein, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet, und hilft den Teams so, Probleme früher zu erkennen, schneller bessere Entscheidungen zu treffen und vor Ort mit größerer Konsistenz zu handeln.
Maximo 9.2 erweitert KI über Zuverlässigkeit, Erkenntnis, Feldausführung, Sicherheits- und Compliance-Workflows, dokumentbasierte Informationsextraktion und -orchestrierung systemübergreifend. Außerdem werden agentische Workflows eingeführt, die darauf ausgelegt sind, Entscheidungen zu lenken und die Arbeit über diese Prozesse hinweg auf praktische, betriebsnahe Weise voranzubringen.
Unternehmen haben bereits Zugriff auf große Mengen an operativen Daten, doch die konsistente Nutzung dieser Daten über Teams und Prozesse hinweg bleibt eine Herausforderung. Zuverlässigkeitsteams müssen Veränderungen erkennen, bevor sie zu Ausfällen führen. Techniker benötigen Zugriff auf Informationen direkt am Arbeitsplatz. Sicherheitsverantwortliche benötigen bessere Möglichkeiten, Meldungen und Korrekturmaßnahmen miteinander zu verknüpfen. Betriebs- und IT-Teams benötigen Systeme, die ohne ständige manuelle Koordination zusammenarbeiten.
Maximo bietet seit langem eine Grundlage für die Bewältigung dieser Komplexität. Die Maximo Application Suite 9.2 baut auf dieser Grundlage auf, indem sie KI noch stärker in die zentralen Workflows eingebettet. So unterstützt sie Unternehmen dabei, KI bereits heute auf praktische Weise einzusetzen und gleichzeitig den Weg für eine schrittweise breitere Einführung zu ebnen.
Eine der wichtigsten Neuerungen dieser Version ist eine KI-gestützte Funktion, die Zuverlässigkeits- und Asset-Leistungsteams dabei hilft, von Daten zu konkreten Maßnahmen zu gelangen.
Maximo Condition Insight bündelt Arbeitsaufträge, Inspektionen, Zählerstände und Zuverlässigkeitsstrategien, um Muster im Asset-Verhalten zu erkennen und Empfehlungen für das weitere Vorgehen zu geben. Dadurch können Teams Probleme früher erkennen, einheitlichere Entscheidungen treffen und ihre Abhängigkeit von fragmentierten Systemen oder allein vom Fachwissen einzelner Personen verringern. Die zustandsorientierte Wartung erforderte traditionell umfangreiche Datenanalysen durch erfahrene Spezialisten. Maximo hilft nun dabei, diese Analysen zu vereinfachen und zu skalieren, wodurch die Komplexität und der Aufwand für die Interpretation großer Mengen an Asset-Daten reduziert werden.
Anstatt Zeit damit zu verbringen, unzusammenhängende Informationen zusammenzustellen, können sich Zuverlässigkeitsteams schneller auf die Maßnahmen konzentrieren, die am ehesten die Betriebszeit und die Leistung der Assets schützen.
Maximo 9.2 bringt KI-gestützte Intelligenz in das Field Service Management (FSM) ein und ermöglicht so, dass die richtigen Arbeiten vom richtigen Techniker zur richtigen Zeit ausgeführt werden.
Mit Maximo Assistant on Mobile können Techniker mithilfe natürlicher Sprache Asset-Informationen finden, den Verlauf einsehen und ihre Arbeit vor Ort effizient erledigen, während Maximo Visual Inspection eine KI-gestützte visuelle Inspektion mit lokaler Inferenz direkt auf dem Gerät ermöglicht. Gleichzeitig ermöglichen die KI-gestützte dialogorientierte Planung und Was-wäre-wenn-Analysen Planern, Disponenten und Außendienstmanagern die Möglichkeit, Änderungen wie die Erhöhung der Kapazität oder die Priorisierung kritischer Arbeiten in einfacher Sprache zu erkunden und Aufträge auf der Grundlage von Echtzeitbedingungen, Einschränkungen, und Ressourcenverfügbarkeit durch schnellere, datengestützte Erkenntnisse. Zusammengenommen stärken diese Funktionen die Koordination zwischen Außendienst und Verwaltung. Techniker können schneller auf die benötigten Informationen zugreifen, während Planer intelligentere und flexiblere Entscheidungen treffen können, wenn sich Prioritäten ändern.
Das Ergebnis sind verbesserte Erstbehebungsraten, bessere SLA-Leistung, verkürzte Zuteilungszeit und gesteigerte Produktivität der Techniker.
Für Unternehmen, die sich auf Sicherheit und Compliance konzentrieren, hilft Maximo 9.2 dabei, diese Verantwortlichkeiten direkter mit dem täglichen Betrieb zu verknüpfen.
Erweiterte Funktionen in den Bereichen Asset-orientiertes Abfallmanagement, Überwachung der Sicherheit von Auftragnehmern und Mobile-First-Sicherheits-Workflows machen es einfacher, die Compliance zu verwalten, Risiken zu verfolgen und in Echtzeit zu handeln. Außendienstteams können Vorfälle erfassen, Inspektionen durchführen und Permit-to-Work-Prozesse direkt auf einem mobilen Gerät einleiten, was die Datengenauigkeit und Reaktionsfähigkeit verbessert und gleichzeitig die Abhängigkeit von manuellen oder nicht verbundenen Prozessen reduziert. Gleichzeitig trägt die KI-gestützte Klassifizierung von Vorfällen dazu bei, die Einheitlichkeit und Vollständigkeit der Berichterstattung zu verbessern, indem sie Categories vorschlägt und ähnliche Ereignisse identifiziert, wodurch es einfacher wird, Muster zu erkennen und die Datenqualität zu verbessern.
All dies ist deshalb wichtig, weil Sicherheit am effektivsten ist, wenn sie Teil des täglichen Betriebs ist und nicht als separater Prozess behandelt wird. Durch die Zusammenführung von Vorfallerfassung, Abfallverfolgung, Auftragnehmerüberwachung und Folgemaßnahmen in einem einzigen System hilft Maximo 9.2 Unternehmen dabei, die Compliance zu stärken und gleichzeitig schnellere und einheitlichere Reaktionen in den Workflows im Bereich Sicherheit und Umweltschutz zu ermöglichen.
Maximo 9.2 erweitert zudem die Nutzung von Informationen für Unternehmen, die bisher nur schwer zugänglich und analysieren waren.
Mit Lease Abstraction in Maximo Real Estate and Facilities kann Retrieval-Augmented Generation (RAG) dabei helfen, wichtige Informationen aus Mietverträgen zu extrahieren und diese Informationen schneller nutzbar zu machen. Dieser Prozess reduziert den Zeitaufwand für das Durchlesen langer Dokumente und die manuelle Eingabe von Daten in Systeme – ein Vorgang, der einen erheblichen Teil des Arbeitstages in Anspruch nehmen kann. Durch die Vereinfachung der Erfassung und Anwendung unstrukturierter Daten müssen Unternehmen weniger Zeit mit der Suche und Verarbeitung von Informationen verbringen und sich stattdessen auf die Betreuung ihrer Kunden und die Verbesserung operativer Ergebnisse konzentrieren. Im weiteren Sinne wird die KI-gestützte Dokumentabstraktion auch über Mietverträge hinaus auf andere Dokumenttypen wie OEM-Wartung, Inspektionsverfahren, Softwarelizenzvereinbarungen und technische Dokumentation fortfahren.
Damit ist der Grundstein dafür gelegt, wie Maximo die Retrieval-Augmented Generation (RAG) in der gesamten Suite einsetzen kann, um im Laufe der Zeit Informationen aus einem breiteren Spektrum von Dokumenten erschließen und nutzbar machen zu können.
Mit der zunehmenden Nutzung von KI in Unternehmen besteht die Herausforderung nicht mehr nur im Erstellen von Modellen oder im Generieren von Erkenntnissen. Es geht darum, diese Funktionen systemübergreifend zu verbinden und sicherzustellen, dass sie im täglichen Betrieb konsistent angewendet werden können.
Maximo 9.2 trägt dazu bei, dieses Problem zu lösen, indem es die Vernetzung von Daten, Workflows und KI-Agenten im gesamten Unternehmen stärkt. Mit Funktionen wie dem MCP Server können Unternehmen ihre eigenen Agenten einsetzen und diese direkt in die Maximo Manage APIs integrieren. Dadurch kann KI nahtloser in bestehende Betriebsprozesse eingebunden werden, ohne dass eine manuelle Koordination zwischen voneinander getrennten Tools erforderlich ist. Dieser Ansatz erkennt an, dass Unternehmen eine Vielzahl von KI-Lösungen nutzen und bietet eine konsistente Möglichkeit, diese in einen Maximo-gestützten Workflow zu integrieren.
Dadurch erhalten IT- und Betriebsleiter mehr Kontrolle darüber, wie KI bereitgestellt, gesteuert und skaliert wird. Er ermöglicht Teams außerdem, die Arbeit effizienter über EAM, ERP, IoT und andere Plattformen zu verschieben. Durch die Schaffung eines einheitlicheren Ansatzes für Daten und Ausführung hilft Maximo 9.2 Unternehmen dabei, über isolierte KI-Anwendungsfälle hinauszugehen und eine Grundlage für umfassendere, stärker vernetzte Abläufe zu schaffen.
Die Maximo Application Suite 9.2 spiegelt den kontinuierlichen Fokus von IBM auf praxisorientierte, Asset-First-KI für Unternehmen wider, die ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und Abläufe verbessern müssen, ohne dabei unnötige Komplexität zu schaffen.
Durch die Einbettung von KI in die Workflows hilft diese Version Unternehmen dabei, mit gezielten Anwendungsfällen zu beginnen, schneller einen Mehrwert zu erzielen und eine Grundlage für eine umfassendere Transformation im Laufe der Zeit zu schaffen.
Um mehr zu erfahren, nehmen Sie am Webinar am 30. Juni 2026 teil, besuchen Sie die Produktseite KI in der Maximo Application Suite und verfolgen Sie die entsprechenden Release-Inhalte und Demos von IBM.