Wenn Unternehmen über das Experimentieren mit KI hinausgehen, besteht die nächste Herausforderung darin, KI in die Praxis umzusetzen. Wie man Intelligenz dort anwendet, wo Arbeit stattfindet, Erkenntnis mit Handlung verbindet, die Ausführung über Teams und Systeme hinweg koordiniert und all das mit dem Vertrauen und der Kontrolle erledigt, die für geschäftskritische Umgebungen erforderlich sind. Für Asset-intensive Unternehmen kommt dieses Betriebsmodell im Bereich des Betriebs physischer Anlagen zum Tragen.

Die Maximo Application Suite 9.2 treibt diesen Wandel voran, indem sie KI stärker in die tägliche Arbeit bei der Verwaltung von Assets, Teams, Sicherheit und Betriebsabläufen einbettet. Anstatt KI als separate Ebene zu behandeln, setzt Maximo 9.2 sie dort ein, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet, und hilft den Teams so, Probleme früher zu erkennen, schneller bessere Entscheidungen zu treffen und vor Ort mit größerer Konsistenz zu handeln.

Maximo 9.2 erweitert KI über Zuverlässigkeit, Erkenntnis, Feldausführung, Sicherheits- und Compliance-Workflows, dokumentbasierte Informationsextraktion und -orchestrierung systemübergreifend. Außerdem werden agentische Workflows eingeführt, die darauf ausgelegt sind, Entscheidungen zu lenken und die Arbeit über diese Prozesse hinweg auf praktische, betriebsnahe Weise voranzubringen.