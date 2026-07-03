Industrielle Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Zuverlässigkeit zu verbessern, Ausfallzeiten zu reduzieren und effizienter zu arbeiten. Gleichzeitig müssen sie die wachsende Komplexität, die Lücken in der Belegschaft und die unzusammenhängenden Systeme bewältigen. Allzu oft sind betriebliche Daten, Fachwissen und Entscheidungen über Teams und Anwendungen hinweg isoliert, was die Ausführung verlangsamt und die Produktivität einschränkt.

IBM Maximo integriert KI und Agenten direkt in die Workflows für Wartung, Ausfallsicherheit, Ausführung vor Ort und Planung. Mit eingebetteten und erweiterbaren Funktionen hilft Maximo, die richtigen Erkenntnisse zu gewinnen, Aktionen zu automatisieren und bessere Entscheidungen im Arbeitsverlauf zu treffen. Und das wiederum ermöglicht Unternehmen einen effizienteren und zuverlässigeren Betrieb in großem Maßstab.