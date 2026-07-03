Setzen Sie KI in den Bereichen Wartung, Außendienst, Zuverlässigkeit und Planung ein, um die richtigen Erkenntnisse, Empfehlungen und Maßnahmen für jeden Benutzer zu liefern.
Industrielle Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Zuverlässigkeit zu verbessern, Ausfallzeiten zu reduzieren und effizienter zu arbeiten. Gleichzeitig müssen sie die wachsende Komplexität, die Lücken in der Belegschaft und die unzusammenhängenden Systeme bewältigen. Allzu oft sind betriebliche Daten, Fachwissen und Entscheidungen über Teams und Anwendungen hinweg isoliert, was die Ausführung verlangsamt und die Produktivität einschränkt.
IBM Maximo integriert KI und Agenten direkt in die Workflows für Wartung, Ausfallsicherheit, Ausführung vor Ort und Planung. Mit eingebetteten und erweiterbaren Funktionen hilft Maximo, die richtigen Erkenntnisse zu gewinnen, Aktionen zu automatisieren und bessere Entscheidungen im Arbeitsverlauf zu treffen. Und das wiederum ermöglicht Unternehmen einen effizienteren und zuverlässigeren Betrieb in großem Maßstab.
Geben Sie das Wissen Ihrer besten Techniker, Ihre Dokumentation und Ihre Asset-Historie in die Hand eines jeden Mitarbeiters, damit Außendienstteams mit größerer Zuversicht diagnostizieren, erfassen und Arbeiten abschließen können. Sie erhalten Zugriff auf Anlagenhistorie, Fehlermuster und frühere Arbeiten – immer in natürlicher Sprache. Helfen Sie neueren Mitarbeitern, mit dem Vertrauen erfahrener Teams zu handeln.
Verknüpfen Sie Überwachung, Anomalieerkennung, Inspektionseinblicke und Zuverlässigkeitsstrategien, damit Ihre Teams verstehen, was vor sich geht, entscheiden können, was wichtig ist, und sich direkt den richtigen Aufgaben zuwenden können. Lassen Sie sich abnormales Verhalten in einfacher Sprache erklären und identifizieren Sie frühzeitig aufkommende Probleme mittels Anomalieerkennung und Zustandsanalyse.
Geben Sie Ihren Teams alle nötigen Informationen an die Hand, um Arbeit zu priorisieren, Ressourcen zuzuweisen und den Betrieb aufrechtzuerhalten. Maximo führt Arbeits-, Asset- und Betriebsdaten zusammen, um Unternehmen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, sich auf die Aktivitäten mit dem höchsten Wert zu konzentrieren und Verzögerungen zu reduzieren. Richten Sie Ressourcen auf Prioritäten aus, optimieren Sie Zeitpläne und stellen Sie sicher, dass kritische Arbeiten effizient erledigt werden, während Sie gleichzeitig die Produktivität und die Gesamtleistung verbessern.
Kritische Immobilien- und Gebäudedaten sind oft in Dokumenten gebunden, die eine manuelle Überprüfung und Dateneingabe erfordern, bevor sie genutzt werden können. Maximo nutzt die KI-gestützte Abstraktion von Mietverträgen, um Schlüsseldaten zu extrahieren und zu strukturieren. So werden Dokumente in operative Erkenntnisse verwandelt, mit denen sich Effizienz, Genauigkeit, Compliance und Entscheidungsfindung in allen Einrichtungen und Immobilienbetrieben verbessern lassen.
Sicherheitsteams sammeln täglich Vorfallsdaten. Die Identifizierung von Mustern in Tausenden von Datensätzen ist jedoch oft manuell und zeitaufwändig. IBM Maximo nutzt KI zur Kategorisierung von Vorfällen, Aufdeckung ähnlicher Ereignisse und schnelleren Identifizierung wiederkehrender Risiken. Dadurch werden Untersuchungen verbessert, die Genauigkeit der Berichterstattung erhöht und Maßnahmen ergriffen, bevor sich kleinere Vorfälle zu schwerwiegenden Ereignissen entwickeln.
Gehen Sie über isolierte Erkenntnisse hinaus. Maximo unterstützt Teams bei der Koordinierung von Genehmigungen, Workflows und vernetzten Tools, damit KI mit Governance und Kontrolle die Arbeit im gesamten Betrieb vorantreiben kann. Erweitern Sie Maximo mit Funktionen von IBM und Partnern durch vernetzte Tools und koordinieren Sie Workflows zwischen Teams und Systemen. Koordinieren Sie Arbeitsabläufe zwischen Teams, Tools und Systemen
68 % der Anlagenbetreiber und Techniker sind über 45 Jahre alt. Erfahrene Mitarbeiter gehen in den Ruhestand, angestammtes Fachwissen verschwindet und neuere Mitarbeiter müssen schneller als je zuvor wie altgediente Leistungsträger arbeiten1
85 % der Betreiber haben mit minderwertigen, fragmentierten Daten zu kämpfen. Die Mitarbeiter verbringen fast ein Drittel des Tages mit der Suche nach Informationen. Das wiederum führt zu Zeitverlusten und einer langsameren und unzuverlässigeren Entscheidungsfindung.2
Der durchschnittliche Zeitaufwand für Reparaturen liegt bei 25-35%. Die Zeit der Techniker geht für Aktivitäten verloren, die nichts mit der eigentlichen Arbeit zu tun haben, wie beispielsweise Suchen, Dokumentieren und Eskalieren. Signale, Historie, Handbücher, Pläne und Entscheidungen verteilen sich auf verschiedene Systeme und Rollen. Verlorene Zeit für die Suche ist verlorene Zeit für das Handeln.3
Unternehmen verlieren durch Kontextwechsel bis zu 40 % ihrer Produktivität, da Mitarbeiter ständig zwischen verschiedenen Plattformen, Systemen und Workflows wechseln müssen.4
Schaffen Sie vom ersten Tag an einen Mehrwert, ohne dass für die meisten Anwendungsfälle Modelle oder Benutzer geschult werden müssen.
Arbeiten Sie mit rollengerechtem Zugriff auf operative Daten, Datensätze und Workflows, damit jedes Teammitglied genau das sieht, was es braucht, und zwar entsprechend den jeweiligen Erfordernissen.
Die Sicherheit, Berechtigungen und Zugriffskontrollen von Maximo werden von vornherein berücksichtigt. Die KI erbt dieselbe Governance, der Ihr Unternehmen bereits vertraut.
Verankern Sie KI in der Asset-Historie, dem Arbeitsverlauf, den Verfahren und dem betrieblichen Kontext. Antworten und Empfehlungen spiegeln den tatsächlichen Ablauf Ihres Betriebs wider.
Unterstützen Sie Teams vor Ort, Wartungspersonal und Verantwortliche für Zuverlässigkeit bei der schnelleren Diagnose, der frühzeitigeren Reaktion und der einheitlicheren Verwaltung kritischer Infrastrukturen.
Verringern Sie die Zahl der Notfalleinsätze, indem Sie Zustandsdaten, Arbeitsverlauf und Verfahrenswissen in klarere Diagnosen, optimierte Zeitpläne und intelligentere Maßnahmen umsetzen.
Wenden Sie generative KI in den Bereichen Exploration, Produktion und Asset-Management an. Verbessern Sie die Sicherheit, beschleunigen Sie Entscheidungen und erschließen Sie den Wert aus Jahrzehnten von Betriebsdaten.
Optimieren Sie den Flottenbetrieb, die Logistik und die Verwaltung von Transportmitteln mit KI-gestützten Erkenntnissen zur Verbesserung der Sicherheit, Beschleunigung von Entscheidungen und Erschließung von Mehrwert aus Jahrzehnten von Betriebs- und Mobilitätsdaten.
Erschließen Sie mit Maximo den Wert von KI in den Bereichen Betrieb, Wartung, Asset-Management und Servicebereitstellung. Verbessern Sie die Effizienz und Entscheidungsfindung, reduzieren Sie Ausfallzeiten und verwandeln Sie über Jahrzehnte gesammelten Unternehmens- und Betriebsdaten in umsetzbare Erkenntnisse, die zu intelligenteren und widerstandsfähigeren Geschäftsergebnissen führen.
1) „Addressing the FM Labor Shortage: How digital transformation & modern systems can help“, IFMA , November 2025
2) „Digital transformation in building operations: Unify data to unlock insights andoptimize facility operations“, Autodesk
3) M. Rahman, „Strategies for improving maintenance efficiency and reliability through wrench time optimization“, J. Ind Intell., Vol. 3, No. 4, S. 172–188, 2024
4) „Orgs run the numbers to multiply productivity“, Deliotte, Januar 2025