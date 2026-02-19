Ankündigung der IBM Db2 Developer Extension für VS Code

Die IBM Db2 Developer Extension bringt Db2-Workflows in VS Code, sodass Entwickler im Flow bleiben und schneller von der Einrichtung zur ersten Abfrage gelangen können.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die IBM Db2 Developer Extension für Visual Studio (VS) Code, die am 19. Februar 2026 veröffentlicht wurde, jetzt allgemein verfügbar ist.
Entwickler arbeiten hauptsächlich mit VS Code, aber die Db2-Entwicklung erfordert oft den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, um Verbindungen herzustellen, Objekte zu durchsuchen, SQL-Abfragen zu schreiben, Abfragen auszuführen und Ergebnisse zu teilen. Die IBM Db2 Developer Extension für VS Code bringt diese Db2-Workflows in VS Code, sodass Entwickler im Arbeitsfluss bleiben und schneller von der Einrichtung zur ersten Abfrage gelangen können.
Die Erweiterung vereinfacht wichtige Workflow, um schnellere Ergebnisse zu ermöglichen: verbinden, erkunden, schreiben, ausführen und exportieren – alles in VS Code.
1. Schnellerer Start mit der Db2 Community Edition
Entwickler können eine Db2 Community Edition-Instanz erstellen und beginnen, Abfragen gegen eine einsatzbereite Beispieldatenbank und eine neu erstellte Benutzerdatenbank durchzuführen. Dies verkürzt die Einarbeitung und erleichtert das lokale Prototyping vor der Verbindung mit gemeinsam genutzten Umgebungen.
2. Einfache, wiederholbare Verbindungen
Erstellen und verwalten Sie Verbindungsprofile, damit Entwickler sich konsistent mit Db2-Instanzen über Projekte und Umgebungen hinweg verbinden können. Dadurch werden Einrichtungsaufwand und der Wechsel zwischen Entwicklungs-, Test- und Produktionsdatenbanken je nach Bedarf vereinfacht.
3. Objektexploration innerhalb von VS Code
Durchsuchen und interagieren Sie direkt im Editor mit Db2-Datenbankobjekten. Die schnellere Erkennung von Schemata und Objekten hilft Entwicklern, verteilte Anwendungen effektiver zu erstellen und reduziert den Zeitaufwand für Kontextwechsel oder die Suche nach der richtigen Tabelle oder Ansicht.
4. Effizientere SQL-Erstellung
Erstellen Sie SQL mit einer Editorunterstützung, die für die tägliche Entwicklung konzipiert ist: Codevervollständigung, Signaturhilfe, Syntaxprüfung und Hervorhebung. Das Ziel sind weniger vermeidbare Fehler und eine schnellere Iteration beim Schreiben und Verfeinern von Abfragen.
5. SQL ausführen und die Ergebnisse sofort nutzen
Führen Sie SQL-Abfragen aus, überprüfen Sie Ergebnisse und exportieren Sie Ergebnissätze, um Ergebnisse zu teilen oder in die nächsten Entwicklungsschritte zu verschieben. Dies ermöglicht einen engeren Schreib-, Ausführungs- und Optimierungszyklus im selben Workspace, in dem die Entwickler bereits programmieren.
Die Db2 Developer Extension für VS Code vereinfacht die Art und Weise, wie Entwickler eine Verbindung zu Db2 herstellen, Datenbankobjekte erkunden und SQL-Abfragen innerhalb des Editors iterativ durchführen. Es verbindet den täglichen Entwicklungsfluss mit der bewährten Grundlage von Db2, sodass Teams während der Entwicklung schnell vorankommen und gleichzeitig die für geschäftskritische Workloads erforderlichen Sicherheits-, Governance- und Zuverlässigkeitsstandards einhalten können.
Es gibt viele Möglichkeiten, den Unterschied selbst zu erleben: Besuchen Sie Visual Code Marketplace und laden Sie IBM Db2 Developer Extension herunter; erstellen Sie eine Db2 Community Edition-Instanz oder verbinden Sie sich mit einer bestehenden Db2 Datenbank; erkunden Sie Objekte und führen Sie SQL-Abfragen direkt in VS Code aus; oder durchsuchen Sie Db2 Dokumentation nach Anleitungen zu Bereitstellung und Funktion, einschließlich Anweisungen, Skripten und Umgebungskonfiguration.
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