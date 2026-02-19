Ankündigung der IBM Db2 Developer Extension für VS Code

Die Erweiterung vereinfacht wichtige Workflow, um schnellere Ergebnisse zu ermöglichen: verbinden, erkunden, schreiben, ausführen und exportieren – alles in VS Code.

1. Schnellerer Start mit der Db2 Community Edition

Entwickler können eine Db2 Community Edition-Instanz erstellen und beginnen, Abfragen gegen eine einsatzbereite Beispieldatenbank und eine neu erstellte Benutzerdatenbank durchzuführen. Dies verkürzt die Einarbeitung und erleichtert das lokale Prototyping vor der Verbindung mit gemeinsam genutzten Umgebungen.

2. Einfache, wiederholbare Verbindungen

Erstellen und verwalten Sie Verbindungsprofile, damit Entwickler sich konsistent mit Db2-Instanzen über Projekte und Umgebungen hinweg verbinden können. Dadurch werden Einrichtungsaufwand und der Wechsel zwischen Entwicklungs-, Test- und Produktionsdatenbanken je nach Bedarf vereinfacht.

3. Objektexploration innerhalb von VS Code

Durchsuchen und interagieren Sie direkt im Editor mit Db2-Datenbankobjekten. Die schnellere Erkennung von Schemata und Objekten hilft Entwicklern, verteilte Anwendungen effektiver zu erstellen und reduziert den Zeitaufwand für Kontextwechsel oder die Suche nach der richtigen Tabelle oder Ansicht.

4. Effizientere SQL-Erstellung

Erstellen Sie SQL mit einer Editorunterstützung, die für die tägliche Entwicklung konzipiert ist: Codevervollständigung, Signaturhilfe, Syntaxprüfung und Hervorhebung. Das Ziel sind weniger vermeidbare Fehler und eine schnellere Iteration beim Schreiben und Verfeinern von Abfragen.

5. SQL ausführen und die Ergebnisse sofort nutzen

Führen Sie SQL-Abfragen aus, überprüfen Sie Ergebnisse und exportieren Sie Ergebnissätze, um Ergebnisse zu teilen oder in die nächsten Entwicklungsschritte zu verschieben. Dies ermöglicht einen engeren Schreib-, Ausführungs- und Optimierungszyklus im selben Workspace, in dem die Entwickler bereits programmieren.