Melden Sie sich für eine kostenlose Discovery Session an, um zu den Ersten zu gehören, die sich mit IBM darüber austauschen, wie man generative KI am besten einsetzt. Unsere Sitzung wird Ihr Team durch eine Reihe von Diskussionen führen, die darauf abzielen, die vielversprechendsten Möglichkeiten für die Umsetzung Ihrer KI-Geschäftsprioritäten in greifbare Lösungen zu identifizieren. Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen:

Gestalten Sie Anwendungsmodernisierung und IT-Betrieb mit generativer KI neu.

Erfahren Sie, wie Generative AI Ihre Arbeitsweise mit extremer Automatisierung, Produktivität und Geschwindigkeit transformiert.

Skizzieren Sie die nächsten Schritte für Ihren KI-Anwendungsfall.

Füllen Sie das Anmeldeformular aus und unser engagiertes KI-Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Sitzung zu vereinbaren.