Im Gesundheitswesen zählt jede einzelne Minute. IBM Storage FlashSystem-Lösungen für das Gesundheitswesen bieten schnellen und einfachen Zugriff auf Krankenakten und Patientendaten. Wenn medizinische Anbieter immer die richtigen Informationen zur Verfügung haben, können sie die Abläufe im Gesundheitswesen optimieren und doppelte Tests und unnötige Prozeduren vermeiden. Diese Verbesserungen führen zu fundierteren Entscheidungen bei der Patientenversorgung, optimieren die Qualität der Behandlung und beschleunigen die Arbeitsabläufe und Prozesse, sodass sich die Patienten schneller erholen können – und das alles bei deutlich geringeren Kosten.

Darüber hinaus erfüllt IBM Storage FlashSystem für das Gesundheitswesen die Industriestandards des National Institute of Standards and Technology (NIST) und des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Diese Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend, um die Sicherheit und Vertraulichkeit von Patienteninformationen zu gewährleisten.