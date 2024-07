IBM und IDUG bieten gemeinsam Db2-Benutzern die Möglichkeit, ihre Kenntnisse unter Beweis zu stellen sowie eine Badge und/oder eine Zertifizierung zu erwerben. Normalerweise sind Zertifizierungsprüfungen ausschließlich auf IDUG-Konferenzen verfügbar. Diese Plattform bietet Benutzern auch Zugang zu Zertifizierungsmöglichkeiten außerhalb von IDUG-Events.

Die Teilnahme an diesen Prüfungen steht allen offen, die eine Badge in IBM Db2 für Linux, UNIX und Microsoft Windows erwerben möchten. So funktioniert die Registrierung: Kaufen Sie eine Prüfung über die IDUG-Website, nominieren Sie eine Prüfungsaufsicht und legen Sie die Prüfung im Rahmen des empfohlenen IDUG- oder RDUG-Event ab.

Wenn Sie eine Prüfung außerhalb eines offiziellen Events ablegen, müssen Sie eine eigene Prüfungsaufsicht benennen. Eine Anleitung dazu finden Sie auf der Landingpage Ihrer Prüfung. Folgen Sie den Schritten im Abschnitt „Prozess“.