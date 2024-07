Modernisierung spielte eine tragende Rolle für Ihre Transformation – und es gibt einen klaren Weg dafür, damit sie gelingt.

Modernisierung ist mehr als nur ein generischer Begriff für Verbesserung. Sie bezeichnet die Bewertung und Optimierung der Zusammensetzung Ihres Anwendungsstacks im Hinblick auf messbare Geschäftsergebnisse sowie die Anpassung der Einstellung und Fähigkeiten in Ihrem Unternehmen, um die Vorteile neuer Technologien zu nutzen. Wenn Sie wohlüberlegt an Modernisierung herangehen, können Sie sie mit vier strategischen Schritten umsetzen und so in den Genuss ihrer Vorteile kommen.