Globales Kompetenzzentrum Plant Location International (PLI) ist ein spezialisierter Beratungsservice von IBM Global Business Services® und fungiert als globales Kompetenzzentrum für globale Standortstrategien. Mit sechs Jahrzehnten Erfahrung als Marktführer berät PLI Unternehmen bei ihren Standortentscheidungen und deckt dabei alle Branchen und Arten von Geschäftsbereichen ab. PLI arbeitet weltweit mit Regierungsbehörden für wirtschaftliche Entwicklung und Investitionsförderung zusammen, um deren Standorte für Investoren zu verbessern.

Funktionalität Standortstrategie und -auswahl für Unternehmen Der konsequente Ansatz von IBM bei der Auswahl des optimalen Standorts trägt dazu bei, die operativen Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Vorteile in Bezug auf Märkte, Talentgewinnung und Kosten zu maximieren. Digital neu entwickelte Lieferkettenstrategie Eine digital neu entwickelte Lieferkettenstrategie führt durch intelligente Optimierung von der Beschaffung bis zum Vertrieb zu niedrigeren Kosten, besserem Service und geringeren operativen Risiken. Alle Lieferkettenservices ansehen Mit Intelligenz zu wirtschaftlicher Vitalität Dieser agile Ansatz zur wirtschaftlichen Entwicklung als Plattform konzentriert sich auf Kompetenzen, Fertigkeiten und Innovation als Katalysatoren für Wachstum durch integrierte Unterstützung und effektive Förderung, Innovationsbefähigung und Industrieentwicklung. Optimierung des digitalen Betriebsmodelldesigns und der Präsenz IBM hilft Unternehmen zu verstehen, wie sie ihren operativen Betrieb am besten strukturieren können, indem Möglichkeiten zur Optimierung des globalen digitalen Betriebsmodells durch eine Umstrukturierung der operativen Präsenz aufgezeigt werden. Alle Betriebsberatungsservices anzeigen Analyse der globalen Standorttrends Unternehmen und Regierungsbehörden müssen verstehen, wie sich die heutige globale Dynamik darauf auswirkt, wo sie ihre Geschäftsaktivitäten ausweiten sollten. Die Analysen der globalen Standorttrends von IBM liefern sofortige, überzeugende Erkenntnisse zu relevanten Trends. Smarter Cities Städte werden technologisch aufgerüstet, indem ihre Kernsysteme instrumentiert und vernetzt werden, was ein neues Maß an Intelligence ermöglicht. IBM hilft den Städten, Herausforderungen zu bewältigen und Bedrohungen für ihre Nachhaltigkeit zu erkennen, die ganzheitlich angegangen werden müssen.

In der heutigen globalisierten Welt hat fast jede Unternehmenstransformation Auswirkungen darauf, wo Unternehmen am besten geschäftlich tätig sind. Mit über 60 Jahren Erfahrung ist Plant Location International ein globales Kompetenzzentrum von IBM, das Unternehmen bei der Optimierung ihrer globalen Präsenz unterstützt. Patsy Van Hove Senior Manager Global Location Supply Chain and Economic Development Strategies