US-Behörden stehen vor komplexen Herausforderungen: von einem Mangel an Fachkräften für Technologie über den Wiederaufbau von Lieferketten in den USA bis hin zu einer verstärkten Nachfrage nach verbesserten Bürgerdiensten. Angesichts dieser Hürden brauchen Behörden einen Branchenpartner, der sie auf dem Weg zu einer skalierbaren Modernisierung der IT begleitet und gleichzeitig dabei unterstützt, neue Technologien einzusetzen, Kosten und operative Effizienz zu optimieren und die Sicherheit zu verbessern. Die Konvergenz neuer Technologien wie Hybrid-Cloud und KI ermöglicht Behörden, schnelle Verbesserungen zu erzielen und sich an neuartige Herausforderungen anzupassen.

Die Übernahme von Octo mit Sitz im US-amerikanischen Reston, Virginia, ergänzt IBMs Stärken in der IT-Modernisierung und digitalen Transformation, fördert die Kompetenzen bei der Unterstützung von Behörden anhand eines flexiblen, modernen Ansatzes für die digitale Transformation und erweitert den Bereich öffentlicher/bundesstaatlicher Markt von IBM® Consulting auf 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter. Octo kann auf eine solide Erfolgsbilanz bei der Ermöglichung einer schnellen IT-Modernisierung und einer nahtlosen Bürgereinbindung zurückblicken. Darüber hinaus verfügt Octo über umfangreiche Erfahrungen im Bereich bundesstaatlicher Projekte und hält entsprechende Zertifizierungen für Technologien, die in Behörden am häufigsten zum Einsatz kommen.