IBM Assembly and Test ist weltweit führend in den Bereichen Halbleiterverpackungstechnologie, Produkte und Dienstleistungen. Gelegen in Bromont, Kanada, mit einer Fläche von 850.000 Quadratmetern. ft Fertigungsstätte neben einer 161.000 m² großen Produktionsstätte. ft-Entwicklungseinrichtung (C2MI) ist es der größte Produktionsstandort in Nordamerika und bietet fortschrittliche Flip-Chip-Montage und -Tests.

Substratdesign- und Modellierungsfunktionen verfügbar

Automatisierte Photonik-Montagelinie

Es wird ein Co-Package für die Montage und Prüfung von Optiken angeboten und ein ADK ist verfügbar

Entwerfen Sie Grundregeln, die Anwendungen mit sehr hohem Strom und hoher Leistung unterstützen

Zu den Testdienstleistungen gehören Tests auf Wafer-, Modul- und Systemebene sowie Online-Tests

Die Testausrüstung umfasst Burn-In, Wafer Probe und Package-Test

Zu den Testmöglichkeiten gehören Logik-, SRAM-, Analog-, Mixed-Signal-, HF- und Silizium-Photonik-Optionen

In der Lage, ITAR- und Trusted-Produkte für den A&D-Markt zu handhaben und als Trusted Foundry gelistet