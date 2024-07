Vermarktung mit IBM Cloud Mit unserem optimierten und beschleunigten Self-Service-Onboarding war es noch nie einfacher, mit IBM Cloud zu arbeiten und mit dem Verkauf zu beginnen. Unser Katalog dient mit einer stetig zunehmenden Palette an Software und Services als digitaler Vertriebskanal für Sie, um IBM Cloud-Kunden weltweit Produkte bereitzustellen und zu verkaufen. Und aus Kundenperspektive bietet der Zugang zu Software und Services von Partnern im Katalog einen optimierten Ansatz für Kauf und Bereitstellung sowie nahtlose Kontenintegration und Einfachheit durch einzelne Rechnungsstellung.

Weitere Links Mehr zu Verkauf in IBM Cloud IBM Cloud-Katalog erleben

Ein maßgeschneiderter Markt für Sie Durch Verkauf in IBM Cloud können Sie: Mehr Kunden weltweit erreichen Erweitern Sie Ihre Reichweite auf Tausende von IBM Unternehmenskunden, die den IBM Cloud-Katalog nutzen. Die Markteinführung beschleunigen Nutzen Sie Ihr Produkt in wenigen Tagen dank unserer benutzerfreundlichen Self-Service-Schnittstelle. Spezielle Onboarding-Hilfe erhalten Nutzen Sie praktische Unterstützung durch Onboarding-Experten, die gerne Ihre Fragen beantworten. Geschäftsabläufe grundlegend verändern Nutzen Sie unseren umfangreichen Produktkatalog, um Ihre Lösungen zu erstellen und zu stärken. Neue Wege gehen Das dynamische IBM Partner-Ökosystem bietet vielfältige Möglichkeiten, um Ihre Geschäftstätigkeit auszubauen. Prämien erhalten Nutzen Sie den Vorteil von Cloud-Gutschriften, um Ihr Unternehmen auf transformatives Wachstum vorzubereiten.

Dizzion + IBM: Anpassen. Wachsen. Über sich hinauswachsen. Robert Green von Dizzion beschreibt, wie die Partnerschaft mit IBM seinem Unternehmen half, für Kunden attraktiver zu werden. Video ansehen (02:30) Bosch fördert Innovationen durch Experten mit Flexibilität von IBM Bosch steigerte die Leistung mit IBM Power Systems und erreichte immense Flexibilität mit SAP HANA. Video ansehen (03:23) Sysdig, JFrog und IBM – neue Partnerschaften bringen neue Innovationen hervor Sysdig und JFrog arbeiten mit IBM zusammen, um Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Umstellung von monolithischen zu cloudnativen Anwendungen zu unterstützen. Video ansehen (1:24)

Warum in IBM Cloud verkaufen? Mehr als 600.000 aktive monatliche Nutzer 95 % der Fortune-500-Unternehmen geschützt durch IBM Cloud Mehr als 60 Rechenzentren weltweit Die Top 10 der größten Banken vertrauen IBM Cloud 47 der Fortune 50 arbeiten in IBM Cloud 83 % der Telekommunikationsunternehmen der Welt sind IBM Kunden 20 % IBM Service-Wachstumsrate von Monat zu Monat der jüngsten SaaS-ISVs, die in IBM Cloud verkaufen Mehr als 100 Ökosystem-Partner nutzen die IBM Financial Services Cloud