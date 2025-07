Zur Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung seiner E-Commerce-Strategie engagierte das Unternehmen den IBM Business Partner Nextuple, LLC. Laut Laxman Mandayam, Head of Customer Solutions und Mitbegründer von Nextuple, war der Auswahlprozess für ein neues OMS kurz. „Wir kamen sehr schnell zu dem Schluss, dass IBM Sterling Order Management wahrscheinlich am besten zu den Anforderungen von World Market passte. Der Aufwand bestand also eher darin, die Kosten und die Logistik für die Migration vom bestehenden OMS-System zum IBM-System zu bestimmen.“

Die IBM Sterling Order Management-Lösung umfasste Komponenten für Call Center, Bestandstransparenz und Interaktion. In Kombination boten sie die Omnichannel-Funktionen zur Auftragsabwicklung, die World Market und benötigt hat.

Die Store-Engagement-Komponente unterstützt die BOPIS- und Ship-from-Store-Funktionen und bot den Marktmitarbeitern die Möglichkeit, je nach Situation des Kunden zusätzliche Dienstleistungen anzubieten. Zusätzlich ermöglicht die Bestandsübersicht ein kanalübergreifendes Bestandsmanagement in Echtzeit. Das Call-Center bietet eine zentrale Anlaufstelle, über die Kundenservice-Mitarbeiter oder Kunden Bestellungen per Telefon aufgeben, stornieren und ändern können.

Nachdem die Entscheidung gefallen war, machten sich die Teams von World Market, Nextuple und IBM daran, eine Roadmap für die Bereitstellung zu erstellen. IBM bot das Branchenwissen und die Erfahrung, um das Unternehmen während der gesamten Planungs- und Implementierungsphase und darüber hinaus zu unterstützen. Das reichte vom Onboarding der World Market-Mitarbeiter über die Durchführung von Design-Reviews bis hin zur Empfehlung von Tools und Best Practices.

Der erste Bereich, mit dem sich die drei Teams befassten, war die Aktivierung der BOPIS-Funktionen des Systems. In mehreren Phasen führte das Team die Lösung ein, zunächst in zwei Pilotgeschäften, dann in 24 weiteren Geschäften und schließlich bis Februar 2022 in allen 242 World Market-Geschäften – in insgesamt nur vier Monaten. Bevor das System eingeführt wurde, schulte IBM die wichtigsten Mitarbeiter in der Bedienung und Nutzung des Systems.

Mehrere Faktoren trugen dazu bei, dass die Einführung schnell und effizient verlief. Zunächst arbeiteten Nextuple, World Market und IBM als ein Team und arbeiteten eng organisiert zusammen. Da es sich außerdem um eine cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) handelt, war ein Großteil der Konfiguration vordefiniert, sodass sich das Team auf die Integration und das Testen konzentrieren konnte.

Vor und während der Implementierung holte das Team die Meinung der Verkaufsstellenleiter ein, um sicherzustellen, dass die Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit mit den Bedürfnissen der Verkaufsstellenmitarbeiter und des Verkaufspersonals übereinstimmten.

Sobald die BOPIS-Funktionen in den Geschäften in Betrieb waren, wandte sich World Market der nächsten Phase der Implementierung zu: der Aktivierung der Ship-from-Store-Funktionen. Der Einzelhändler verfolgte das Ziel, seine Versandkosten zu senken und Kundenbestellungen schneller zu liefern, indem er die Entfernung für Direktlieferungen verringerte. Die Funktion wurde ursprünglich im November 2022 in 40 Filialen eingeführt und seitdem auf 102 Filialen im Jahr 2025 ausgeweitet.