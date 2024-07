Die Aufbereitung der Daten für die Analyse dauert heute nur noch Minuten oder Sekunden statt Tage oder Wochen, so dass das Unternehmen die Entwicklung neuer datengesteuerter Dienste beschleunigen kann. Mit der Big-Data-Analyse in der Cloud, die das Unternehmen antreibt, macht Wi2 einen großen Schritt bei der Verwirklichung seiner Ziele für das personalisierte Marketing.



„In der Vergangenheit mussten wir die benötigten Daten aus riesigen Mengen von Protokollen in unserer Cloud-Objektspeicherumgebung extrahieren und die Daten dann manuell strukturieren“, so Fukui. „Die Verarbeitung der Daten konnte bis zu einer Woche dauern und die Analyse mehr als eine Stunde – aber heute hat sich das alles geändert.



„Es ist ein Durchbruch, dass unsere Vorlaufzeit für die Analyse jetzt nur noch wenige Minuten oder Sekunden beträgt. Noch besser ist, dass wir unsere Daten jetzt auf intuitivere Weise visualisieren können, indem wir beispielsweise Ereignisse auf einer Karte darstellen, die auf den GPS-Koordinaten der Mobilgeräte der Nutzer basiert. Wir können uns mehr auf die Analyse unserer Daten konzentrieren und es erweist sich als vorteilhaft, wenn wir an einem einzigen Tag mehr Arten von Analysen durchführen können.“



Die rasche Analyse hilft Wi2 bereits dabei, ein besseres Verständnis der Besucherpräferenzen und der Besuchermagnete zu entwickeln und das Targeting für Angebote und Empfehlungen zu verbessern.



„Je mehr Daten wir sammeln, desto genauer können wir vorhersagen, was jeder Besucher während seines Aufenthalts in Japan wahrscheinlich sehen und tun möchte“, erklärt Fukui. „Letztendlich ist es unser Ziel, nützliche Informationen zum optimalen Zeitpunkt der Reise einer Person bereitzustellen.“



Indem Wi2 seinen Partnern in der Wirtschaft und in den Kommunalverwaltungen dabei hilft, die Wünsche der Touristen zu verstehen, kann es ihnen helfen, effektivere Strategien für die Einbindung der Besucher zu entwickeln, um ihnen ein noch besseres Erlebnis zu bieten.



„Viele Unternehmen analysieren bereits Fußgängermuster anhand mobiler Daten und bieten Produktempfehlungen oder Gutscheine für gefragte Dienstleistungen an“, sagt Soma. „Als innovatives Unternehmen versuchen wir immer, die Ersten zu sein, die solche neuen Technologien implementieren.“



Letztlich zielt Wi2 darauf ab, prädiktive Produkte zu entwickeln, die seinen Partnern helfen, anhand des aktuellen Verhaltens und historischer Besuchertrends zu verstehen, was Besucher wahrscheinlich tun werden. So könnte die prädiktive Analytik beispielsweise erkennen, dass eine Gruppe asiatischer Touristen, die in Yokohama einkaufen geht, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Übernachtung im Kurort Hakone Yumoto buchen wird.



„Wir wollen solche Herausforderungen mit kognitiven Technologien für Deep Learning und künstlicher Intelligenz bewältigen, wie etwa den IBM Watson®-Lösungen, die über IBM Bluemix verfügbar sind“, so Fukui.



Mit Blick auf die Zukunft beabsichtigt Wi2, die enge Zusammenarbeit mit IBM fortzusetzen, um sein Geschäftswachstum voranzutreiben.



Soma schließt ab: „Im Moment sammeln wir in unserer Infrastruktur für die Aggregation von Daten eine Vielzahl von mobilen Protokollen. Es wird möglicherweise notwendig, unsere Infrastruktur in zwei Systeme umzustrukturieren: eine Datenbank für die Langzeitanalyse umfangreicher Archivdaten und einen Data Mart für die Echtzeit-Mustererkennung in Datenströmen. Wir sehen großes Potenzial in unseren Lösungen IBM Cloudant und IBM Db2 Warehouse on Cloud, um diese Ziele zu erreichen.“