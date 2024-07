Westpac New Zealand Ltd. nutzt die cloudbasierte Business-Process-Management-Anwendung von IBM Blueworks Live, um schnell mehr als 2.000 Artefakte zu erstellen und so die Wiederverwendung von Assets zu verbessern. Aufgabenstellung – die Geschichte Im Rahmen einer größeren Initiative für das Business Process Management musste Westpac New Zealand Ltd. eine Prozessbibliothek erstellen. Umsetzung Die Bank nutzte die cloudbasierte Business-Process-Management-Anwendung IBM® Blueworks Live, um mit der Dokumentation ihrer Prozesse und der Speicherung ihrer Prozessdokumente zu beginnen. Vorteile In nur drei Monaten hat die Bank mehr als 2.000 Artefakte in der Blueworks Live-Anwendung erstellt, was die Wiederverwendung von Assets verbessern wird.

In zwei Jahren hatten wir in unserer alten Bibliothek wahrscheinlich 900 bis 1.000 Artefakte, während wir in drei Monaten über 2.000 in Blueworks Live gesammelt haben. Sandra Moorhead Senior Manager of Process Transformation Westpac New Zealand Ltd.