Mit dem Frühwarnradarnetzwerk WAAY 31 Storm Tracker sammelt die Station jede Minute aussagekräftige Wetterdaten, im Gegensatz zu einer Wartezeit von 4 bis 6 Minuten für weniger präzise NWS-Radardaten, je nach verwendetem NWS-Scan-Modus. Für Wright gibt es nichts Wichtigeres, als die Öffentlichkeit schneller und genauer als jeder andere über potenziell lebensbedrohliche Wetterlagen zu informieren.



„Es ist eine der wichtigsten Aufgaben unseres Senders, die Menschen und ihre Familien vor Unwetter zu schützen“, sagt er.

Die Leistung des WAAY-TV-Radars im Vergleich zum NWS-Radar wurde Mitte Februar 2021 deutlich, als ein praktisch landesweiter Sturm gefrierenden Regen, Graupel und Schnee über Zentral- und Nord-Alabama brachte.

„Die Daten liefern den Beweis. Unser Radar in Decatur war so tief, dass wir in der Lage waren, örtlich begrenzten Schnee mit Lake-Effekt zu sehen. Er war so lokalisiert, dass das nationale Radar in Hytop und Columbus ihn übersehen hat“, erklärt McKenna.

„Außerdem gab es auf dem Weg zu den Shoals leichtes Schneegestöber“, fügt sie hinzu, „und wir konnten diese kleinen Streifen leichten Schnees sehen, die bekanntermaßen schwer zu erfassen sind. Auf den nationalen Radargeräten war nichts zu sehen.“

Durch die Investition in sein eigenes lokales Radarnetzwerk ist der Sender gut positioniert, um seine Zuschauerzahl und die Einschaltquoten zu erhöhen, insbesondere durch den Ausbau seiner digitalen Präsenz.

„Ich möchte sicher sein, dass die Menschen, die ihre Zeit in WAAY investieren, von uns so schnell wie möglich die gewünschten Unwetterinformationen erhalten, und dass diese aktuell sind – mit einer frühzeitigeren Warnung als bei anderen Radargeräten auf dem Markt – und dass sie genau sind“, so Wright.

Die Anzahl der Aufrufe des Senders auf dem Handy und im Internet sowie die Interaktionen mit der Zielgruppe haben zugenommen, seit das Netzwerk im Jahr 2020 vollständig in Betrieb genommen wurde. Sowohl über mobile Geräte als auch über das Internet können die Zuschauer von WAAY-TV jederzeit auf alle drei Live-Radarbildschirme zugreifen. Sie können auch zeitnahe, personalisierte Wetterinformationen erhalten und mit den Meteorologen von WAAY-TV in den sozialen Medien persönlich sprechen.

Mit einem hochmodernen Radarnetzwerk hat der Sender auch seine Marke und Kultur gestärkt. Mitarbeiter und Einwohner sind gleichermaßen an dem Sender beteiligt, was zu tieferen Verbindungen führt, die die Zuschauer dazu anregen, weiterhin WAAY-TV einzuschalten. So wird die Stadtverwaltung von Tuscumbia, Alabama, dem Sender als Dank für die Aufstellung eines Radargeräts in der nahe gelegenen Stadt Muscle Shoals, einem Gebiet, das bisher nicht mit Radar abgedeckt war, eine „Key to the City“-Auszeichnung überreichen.

„Ich habe immer geglaubt, dass man mit Wetterdaten gewinnt“, sagt Wright.