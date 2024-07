Die Erfahrung des Wetterpublikums verändert sich grundlegend. Erweiterte Intelligenz (KI) und Automatisierung machen bei der Erkennung von Wetter- und Verkehrsbedingungen große Sprünge nach vorn und gehen über das hinaus, was menschlich möglich ist.

Max Engage with Watson von The Weather Company, an IBM Business, verbessert Ihre Storytelling- und Leistungsfähigkeiten in dieser neuen kognitiven Ära des Rundfunks, damit Ihr Sender nicht zurückbleibt.

Max Engage with Watson bietet ein automatisiertes, mobiles Lebensplanungserlebnis, das die Anzahl Ihrer mobilen Videoaufrufe um das bis zu 13-fache steigern kann - und Ihnen hilft, als Erster mit wichtigen Informationen auf Sendung zu gehen, die Ihr Publikum schützen.