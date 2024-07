Um seine Entwicklung zu unterstützen und einen besseren strategischen Überblick über seine Geschäfte zu erhalten, entschied sich Vivo Energy für eine Neuimplementierung von SAP S/4HANA, einschließlich der Module SAP S/4HANA Oil & Gas, SAP S/4HANA Retail, SAP S/4HANA Finance und SAP S/4HANA Supply Chain. Das Unternehmen nutzte SAP Master Data Governance, um Daten aus dem gesamten Unternehmen zentral zu verwalten, und veränderte die Benutzererfahrung seiner Mitarbeiter mit der modernen, benutzerfreundlichen SAP-Fiori -Oberfläche.

Mit SAP S/4HANA Oil & Gas können die Mitarbeiter von Vivo Energy unter anderem ihre Bestände effizienter verwalten und ihre Logistikprozesse automatisieren und optimieren. Das SAP S/4HANA Retail Modul SAP Customer Activity Repository wird die Aktivitäten von Tankstellen rationalisieren, indem es die Verkaufsdaten zentralisiert und für Echtzeitanalysen aufbereitet. So kann das Unternehmen die Nachfrage prognostizieren, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und gleichzeitig die Vertriebseffizienz zu verbessern.

Um die Fähigkeiten und Produktivität im Personalwesen (HR) zu verbessern, implementiert Vivo Energy SAP SuccessFactors in der Cloud. Das Modul SAP Success Factors Employee Central wird Vivo Energy in die Lage versetzen, die Leistung seiner Mitarbeiter mit schnellen und äußerst detaillierten Analysemöglichkeiten zu überwachen. Ein besserer Einblick in die Leistung der Mitarbeiter wird auch dazu beitragen, die Personalarbeit in allen regionalen Abteilungen zu standardisieren und zu optimieren, was zu einem besseren Zeitmanagement und einer besseren Nachfolgeplanung führt. Zur Unterstützung einer effizienten Einstellung, Schulung und Talententwicklung entschied sich Vivo Energy außerdem für den Einsatz von SAP Success Factors Onboarding, um die Mitarbeiterbindung zu fördern.

Um Vertriebs- und Kundendienstteams bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen zu unterstützen und verlorene Leads zu minimieren, hat Vivo Energy SAP Cloud for Customer implementiert, sodass Mitarbeiter Kundenanfragen schnell und effektiv bearbeiten können. Vivo Energy setzt außerdem die integrierte Geschäftsplanung von SAP (SAP Integrated Business Planning) ein, um den Einsatz von Ressourcen in der gesamten Lieferkette zu optimieren. SAP SuccessFactors, SAP Cloud for Customer und SAP Integrated Business Planning sind SaaS-Lösungen (Software-as-a-Service), die in der Cloud bereitgestellt werden.

Vivo Energy war eines der ersten Öl- und Gasunternehmen seiner Größe, das die komplette Suite von SAP S/4HANA-Anwendungen zusammen mit SAP SuccessFactors, SAP Cloud for Customer und SAP Integrated Business Planning in einer integrierten End-to-End-Plattform einsetzte. Das Unternehmen beauftragte IBM Services mit der Unterstützung bei der Implementierung.

Mike McCormick erinnert sich: „Wir haben uns für SAP S/4HANA entschieden, weil es regional und sektoral hervorragend geeignet ist: Mehr als 150 afrikanische Unternehmen in diesem Sektor nutzen die Lösung, ebenso wie 85 Prozent der Öl- und Gasindustrie. Wir waren beeindruckt von der starken Funktionalität der Lösung in allen unseren Geschäftsbereichen, der intuitiven Benutzerfreundlichkeit und den Möglichkeiten der Automatisierung.

„Der wichtigste Faktor war jedoch die Einfachheit, die SAP S/4HANA bietet. Die Beschränkungen unserer vorherigen Lösung bedeuteten, dass wir oft mehrere Kopien desselben Datensatzes erstellten, was unsere Arbeitsabläufe noch komplexer machte. Jetzt, da wir mit einer durchgängig integrierten SAP S/4HANA-Lösung arbeiten, profitieren wir von einer zentralen Informationsquelle für das gesamte Unternehmen, was die Datenverwaltung erheblich vereinfacht.

„Wir hatten das Gefühl, dass IBM der beste Partner für die Implementierung war, da er sich die Zeit nahm, unsere geschäftlichen Anforderungen genau kennenzulernen, was sich auch im Angebot von IBM widerspiegelte. IBM hat jahrelange Erfahrung mit der Implementierung von SAP S/4HANA, unter anderem für viele führende Unternehmen in Afrika und in der Öl- und Gasindustrie, was uns angesichts des ehrgeizigen Umfangs dieser Implementierung beruhigt hat.“

Von der Planung und dem Design bis hin zur Implementierung und dem Go-Live schloss IBM Services die Implementierung frist- und budgetgerecht ab und arbeitete mit den Mitarbeitern von Vivo Energy aus dem gesamten Unternehmen zusammen, um eine globale Implementierungsvorlage zu erstellen. Unter Verwendung der SAP Activate-Implementierungsmethodik wählten Vivo Energy und IBM einen „Big Bang“-Ansatz, bei dem mehr als 40 Anwendungskomponenten gleichzeitig aktiviert wurden. Die SAP S/4HANA-Lösungen sind derzeit in zwei Ländern aktiv, und Vivo Energy plant, die Lösungen bis zum vierten Quartal 2019 an weiteren Standorten einzuführen.

IBM Services und Vivo Energy verfolgten bei der Implementierung einen agilen Ansatz mit Schwerpunkt auf einer schnellen Entscheidungsfindung. Mike McCormick merkt an: „Wir waren sehr daran interessiert, dass diese Implementierung ein Programm zur Geschäftsumgestaltung ist, das die Prozesse in unserem gesamten Unternehmen standardisiert. Wir haben sehr intensiv mit IBM zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir eine globale Vorlage für die Lösung haben, mit minimalen lokalen Anpassungen in jeder Geschäftseinheit.

„Wir waren sehr beeindruckt davon, wie sich IBM an die Arbeitsmethoden angepasst hat; es war, als wären wir schon lange ein eingespieltes Team. Die Einhaltung des ehrgeizigen Zeitrahmens, den wir uns für die Implementierung gesetzt hatten, erforderte eine starke Führung, und IBM Services hat unsere Erwartungen erfüllt.“