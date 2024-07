VitalProbe, Inc.

VitalProbe (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein aufstrebender Pionier im Bereich der wiederverwendbaren, nachhaltigen und umweltfreundlichen Biosensortechnologie für die drahtlose Patientenüberwachung in Krankenhäusern und an entfernten Standorten. VitalProbe nutzt das umfangreiche interne Fachwissen und die Erfahrung seiner Partner in den Bereichen biomedizinische Technik, Datenanalyse, Chipdesign, mobile und Cloud-Software, um eine Plattform zu schaffen, die eine bessere Just-in-Time-Analyse ermöglicht und so zu besseren Gesundheitsergebnissen führt.