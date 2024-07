Richard Kane, Chairman und CEO von Verijet, begann seine Karriere in der Telekommunikationsbranche, wo er dazu beitrug herauszufinden, wie man 100 Millionen Anrufe pro Stunde in Echtzeit weiterleiten kann. Er ist auch ein erfolgreicher Pilot und hält sieben Geschwindigkeitsweltrekorde. Verijet ist das natürliche Ergebnis der Kombination seines Fachwissens im Umgang mit großen Datenmengen mit seiner Leidenschaft für das Fliegen.

Es ist 25 Jahre her, dass Kane zum ersten Mal darüber nachdachte, die private Luftfahrt für mehr Menschen zugänglich zu machen. Angesichts der Vielzahl an Piloten, Flugzeugen und Flughäfen, die an Privatflügen beteiligt sind, wusste er, dass es schwierig werden würde. Als Erstes müsste er die Art und Weise ändern, wie Kunden Privatflüge finden und buchen.

Jahrelang bedeutete die Buchung eines Privatfluges, einen privaten Buchungsagenten anzurufen, dessen Personal mit Betreibern und Piloten feilschte und erhebliche Zuschläge verlangte. „Sie würden dafür zwischen 7 und 20% verlangen, es würde Stunden dauern, bis Sie eine Bestätigung erhalten, dass Sie fliegen können, und Sie würden all diese Zwischenprodukte bezahlen“, sagt Kane.

Also machte er sich daran, eine Optimierungsmaschine zu entwickeln, die auf Knopfdruck die Arbeit eines Teams von Flugplanern übernehmen würde, um so Aufschläge zu vermeiden und Flüge erschwinglicher zu machen. Er ging eine Partnerschaft mit einem privaten Luftfahrtunternehmen namens JetBird ein und nahm dessen Flotte als Ausgangspunkt.

„Wir begannen mit 70 Flugzeugen und etwa 1.000 Kundenbuchungen alle 10 Tage", sagt Kane. "Bei einer Fluggesellschaft dieser Größe kann es 16 Trillionen mögliche Routing-Lösungen geben. Wir müssen herausfinden, welches Flugzeug welchen Kunden bekommt. Und dann, welche Flugzeuge wann gewartet werden müssen. Welche Crew wird jedes Flugzeug fliegen, wie viele Stunden wird die Crew schlafen müssen, wie weit ihre Hotels vom Flughafen entfernt sind, wie lange ihre Fahrt während des Verkehrs dauern wird... Die Liste geht weiter und weiter.“