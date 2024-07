In den ersten Tagen der Pandemie wurden die Mitarbeiter des Universitätsklinikums Mainz mit Anrufen von Bürgern überschwemmt, die Fragen zum Virus hatten. Um das Personal für die direkte Patientenbetreuung freizusetzen, wandte sich die Organisation an IBM, um ein automatisches Antwortsystem zu entwickeln, das die am häufigsten gestellten Fragen der Patienten beantworten würde. „In nur drei Wochen sind wir von einem kompletten Prototyp zu einem praktischen, nutzbaren Chatbot-System gelangt, das mit unserer Telefonleitung verbunden war“, sagt Dr. Christian Elsner, Chief Technology Officer am Universitätsklinikum Mainz. „Es war eine sehr, sehr beeindruckende Demonstration von Technologie. Unsere Mitarbeiter haben erlebt, was es bedeutet, mithilfe von Technologie in Krisensituationen Zeit einzuteilen.“



Diese Erfahrung erwies sich kurz darauf als nützlich, als die rheinland-pfälzische Landesregierung das Universitätsklinikum Mainz bat, eine mehrspurige COVID-19-Teststelle einzurichten, welche die Daten der Patienten vertraulich behandeln, ihre Sicherheit maximieren und einen schnellen, einfachen Weg zum Testen auf das Virus bieten würde.

Dr. Elsner beschreibt den Ansatz, den IBM und das Universitätsklinikum Mainz zur Bewältigung dieser Herausforderung gewählt haben: „Was wir in diesem Fall gesehen haben, war tatsächlich das Prinzip der Hybrid Cloud in Aktion. Wir konnten in der sicheren Hybrid-Cloud-Umgebung mit der vollen Zustimmung unseres Datenschutzbeauftragten starten. Wir brauchten nicht erst alle technischen Ressourcen an unserem Standort einzurichten – wir konnten in der Cloud-Umgebung beginnen. Und es war alles Red Hat OpenShift, sodass sich der anschließende Wechsel zu unserer On-Prem-Umgebung als einfach erwies.“

Nachdem die Lösung in Betrieb war, konnten die Patienten über eine App ihre Symptome beschreiben und ihre Termine vereinbaren. Die Lösung wies jedem Patienten einen QR-Code zu. Als die Patienten im Testzentrum ankamen, wurde der Code gescannt und die Informationen über lokale Server entschlüsselt.

Nachdem die Tests in größerem Umfang zur Verfügung standen, nutzte das Team den gleichen Ansatz, um Termine für COVID-19-Impfungen zu vereinbaren – mit einer Ausnahme: Für die zweite Iteration nutzte das Team die IBM Cloud Satellite-Technologie und ersetzte die Cloud-Server durch IBM Cloud Satellite-Server, die vor Ort gehostet wurden. Dies war eine der ersten Anwendungen von IBM Cloud Satellite im Gesundheitswesen. Die Umstellung war für das Team des Universitätsklinikums Mainz völlig transparent, da die Sicherheit und Agilität unverändert blieben.

Als Nächstes konzentrierten sich Dr. Elsner und sein Team auf eine andere Herausforderung, die durch die Pandemie noch dringlicher geworden war – die Kommunikation zwischen dem medizinischen Personal. Aufgrund von Datenschutzgesetzen sind Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens in ihren Möglichkeiten der digitalen Kommunikation stark eingeschränkt. Um das Problem anzugehen, veranstaltete das Universitätsklinikum Mainz einen Hackathon, bei dem Teams die Red Hat® OpenShift®-Technologie zusammen mit der Matrix-Plattform nutzten, um eine schnelle und sichere Kommunikation für das medizinische Personal über Computer, Mobiltelefone und andere medizinische Geräte zu ermöglichen.

„Der Austausch von Gesundheitsdaten ist mit hohen Sicherheitsstandards verbunden, und die COVID-19-Situation bedeutet, dass wir sehr schnelle Entwicklungszyklen benötigen“, erklärt Dr. Elsner. „Für uns war die IBM Hybrid-Cloud-Umgebung ideal, um genau diese Dinge zu realisieren. Normalerweise hat man Agilität, aber keine Sicherheit. Diese beiden Dinge werden jedoch mit der IBM Cloud Satellite-Technologie perfekt kombiniert.“

Und schließlich nutzt das Universitätsklinikum Mainz die IBM Cloud® Technologie für COMPASS (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), ein vom Bundesministerium für Forschung und Bildung finanziertes Projekt. Dr. Elsner erklärt: „Was wir zusammen mit IBM entwickelt haben, ist eine Open-Source-Plattform, eine Art Betriebssystem für klinische Studien. Es handelt sich um eine cloudnative aber auch um eine webbasierte App, mit der wir verteilte Daten erfassen können. In einer unserer klinischen Studien erfasst sie zum Beispiel Fitness-Tracker-Daten."

Obwohl der Schwerpunkt der Plattform zunächst auf der COVID-19-Forschung lag, geht Dr. Elsner davon aus, dass ihre Flexibilität und Sicherheit die Lösung in Zukunft für viele weitere Studien interessant machen wird. „Wir haben sie als allgemeine Plattform entwickelt, die auf jede klinische Gesundheitsstudie angewendet werden kann“, erklärt er.