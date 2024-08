Als Antwort auf diese dringenden Herausforderungen entwickelte IBM in Zusammenarbeit mit ElementX eine maßgeschneiderte KI-Lösung für die University of Auckland (UoA Assistant). Die Lösung umfasste einen umfassenden Scoping-Prozess zur Ermittlung der Prioritäten der Universität und Zusammenarbeit mit den Angestellten, die sich mit den Fragen der Studenten befassten. Der UoA Assistant, der auf IBM® watsonx Assistant und IBM® Watson Discovery aufbaut, verfügt über fortschrittliche Funktionen für Natural Language Understanding (NLU), wodurch er mit der Zeit lernen und sich anpassen kann. Dieser intelligente Chatbot beantwortete eine große Anzahl sich wiederholender Fragen und ließ sich für personalisierte Antworten nahtlos in bestehende Systeme integrieren. Eine herausragende Funktion war die einfache Aktualisierung der Informationen durch das Universitätspersonal, was eine schnelle Anpassung an sich ändernde Umstände ermöglichte. Die Implementierung dieser innovativen Lösung revolutionierte die Interaktion mit den Studierenden und bot ein dynamisches und reaktionsschnelles Supportsystem.