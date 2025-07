Turba Media hat durch seine Partnerschaft mit IBM seine operativen Fähigkeiten und seinen Kundenservice erheblich verbessert. Durch die Implementierung von watsonx.ai für KI-Builder hat Turba Media die Geschwindigkeit, mit der Erkenntnisse generiert und umgesetzt werden, beschleunigt und damit agilere und reaktionsschnellere Marketingentscheidungen ermöglicht. Die in alle Live-Kampagnen integrierte Stimmungsanalyse und Trendprognose in Echtzeit hat zu nachweisbaren Verbesserungen bei der Genauigkeit der Anzeigenausrichtung, dem Return on Investment (ROI) und der Inhaltsrelevanz geführt. Die benutzerfreundlichen Dashboards von Turba Media bieten nun auch technisch nicht versierten Nutzern direkten Zugang zu aussagekräftigen Erkenntnissen, wodurch die Notwendigkeit von zwischengeschalteten Datenanalysten entfällt und die Transparenz erhöht wird. Die Zusammenarbeit zwischen Turba Media und IBM hat nicht nur die Funktionen von Turba Media verbessert, sondern auch den Datenzugriff demokratisiert. Vermarkter, Strategen und Eventproduzenten können jetzt Kampagnen- und Kulturdaten in Echtzeit mit natürlicher Sprache abfragen, was die Ergebnisse im Vergleich zu herkömmlichen Methoden des Medieneinkaufs erheblich verbessert. Diese Transformation wurde auf renommierten Branchenveranstaltungen vorgestellt, darunter Asia Tech 2024, IBM Think® Singapore und Gartner Digital Gold Coast. Bei diesen Veranstaltungen hat Turba Media gezeigt, dass es in der Lage ist, Live-Daten direkt von den Teilnehmern in Echtzeit zu sammeln und zu analysieren und so eine beispiellose Publikumsanalyse zu ermöglichen. Die Gründer von Turba Media, Matt Bonner und Effi Shwintarsky, haben öffentlich den familiären Charakter ihrer laufenden Zusammenarbeit mit IBM betont und damit das gegenseitige Vertrauen und die gemeinsame Vision für die Zukunft der KI-gestützten Medienstrategie unterstrichen. Turba Media hat sich dadurch zu einem führenden Kooperationspartner und Innovator im IBM-Ökosystem entwickelt, der auf zahlreichen Branchenveranstaltungen auftritt und mit Hilfe von generativer KI bahnbrechende Einblicke in die Community und Kultur gewinnt.



Die Wirkung dieser Partnerschaft zeigt sich im Erfolg von Turba Media mit Kunden wie dem Subsonic Festival. Durch die Nutzung der watsonx.ai Tools war Turba Media in der Lage, Strategien für den Medieneinkauf und die Anzeigenschaltung zu entwickeln, was zu herausragenden Kampagnenergebnissen führte. Zu den Kennzahlen gehören eine CTR (Click-Through Rate) von <4,62 % und eine ROAS (Return on Ad Spend) von 5,56+. Diese Ergebnisse unterstreichen die Power der Integration von fortschrittlicher KI mit kulturell intelligentem Marketing.



„Die Zielgruppen-Intelligenz von Turba Media ist sowohl innovativ als auch bahnbrechend. Durch den Einsatz von KI helfen sie Unternehmen dabei, umfangreiche Einblicke in das Nutzerverhalten zu gewinnen und Publikumsmuster zu monetarisieren, die zuvor unsichtbar waren. So werden Daten in greifbare Geschäftsergebnisse umgewandelt“, sagt Loke Peng Yuen, Global Business Development und Sales Leader bei IBM.