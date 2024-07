Die TUI Group ist die weltweit größte integrierte Tourismusorganisation mit Hauptsitz in Hannover, Deutschland. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Tourismusbranche bedient TUI jedes Jahr mehr als 27 Millionen Kunden.



Getreu seiner Mission „Excellence in leisure experiences“ bringt das Unternehmen seine Kunden zu über 180 Reisezielen weltweit und bietet flexible, maßgeschneiderte Reiseerlebnisse. Mit 4.400 Hotels in über 30 Ländern, fünf Fluggesellschaften mit 130 Flugzeugen, 16 Kreuzfahrtschiffen und mehr als 1.000 Reisebüros bietet TUI seinen Kunden auch Multidestinationsreisen mit über 5.000 Kombinationsmöglichkeiten an.

TUI hat seine IT-Landschaft mit einer einheitlichen Cloud-Strategie grundlegend verändert. Im Laufe ihrer Cloud-Reise verlagerte TUI die in ganz Europa verteilten Rechenzentrums-Workloads in die Cloud, ersetzte Softwaresysteme durch cloudfähige Lösungen und reorganisierte seine IT-Teams. Mit dem Konzept des sogenannten „Domänenmodells“ der TUI haben globale Cloud-native Anwendungen die bestehenden lokalen, isolierten Lösungen in allen Märkten ersetzt. Seit dem Beginn der Umstrukturierung Anfang 2018 ist die Implementierung der grundlegenden Technologien zusammen mit der Umstrukturierung der Organisation abgeschlossen und die Migration von Services aus Altsystemen wird wie geplant fortgesetzt, mit dem Ziel, unsere physischen Rechenzentren bis 2025 zu schließen.



Diese umfassende Technologietransformation mit einem Fokus auf Effizienz und dynamischer Skalierung erforderte auch einen Umdenken des IT-Finanzmanagements.