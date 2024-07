„Truist arbeitet bereits jetzt mit IBM an einigen internen Anwendungsfällen für generative KI. Einige davon nutzen watsonx, eine neue KI- und Datenplattform von IBM, die Unternehmen bei der Nutzung von generativer KI und maschinellem Lernen helfen soll. Wir erforschen die Dinge, die wir mitgestalten, für die wir Machbarkeitsnachweise erstellen und die wir schließlich in die Produktionsumgebung und in die Hände unserer Kollegen oder Kunden bringen können.“



Ken Meyer

Divisional Chief Information and Experience Officer

Truist