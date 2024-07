Travelping GmbH

Mit jahrelanger Erfahrung in der Telekommunikationsbranche wusste Travelping, dass es das Netzwerk näher an die verbundenen Geräte bringen musste. Es wusste auch, dass die Umgebung hochverfügbar sein musste. „Es geht um die fünf 9en [99,999 Prozent Serviceverfügbarkeit]“, sagt Holger Winkelmann, Travelping-Gründer und Chief Executive Officer (CEO). „Aber mit fünf Neunen zu laufen ist sehr teuer und kompliziert.“

Deshalb schlug Travelping einen Weg ein, der zu den Grundlagen zurückführte: Bare-Metal-Server mit einer Containeranwendung auf Basis einer Kubernetes-Plattform. Der Kunde verwendete IBM Cloud-Infrastrukturprodukte und Kubernetes-Tools, um cloud-native Workloads zu erstellen. Diese containerisierten Workloads können schnell zu den Automobilherstellern transportiert werden, um Ferndiagnose oder -wartung in Echtzeit zu ermöglichen.

Einige definieren Kubernetes als das neue Linux oder eine neue API. Es nutzt Open-Source-Software, um Anwendungen als lose gekoppelte Dienste bereitzustellen, indem einzelne Teile in eigene Container verpackt werden. Dieser modulare Programmierprozess, bei dem eine Anwendung in verschiedene kleinere Dienste zerlegt wird, erleichtert die Entwicklung, Prüfung und Bereitstellung der Anwendung. Es ermöglicht auch die kontinuierliche Bereitstellung skalierbarer Dienste.

„Das war der Grund, warum wir auf Kubernetes und Container-Deployment umgestiegen sind“, erklärt Winkelmann. „Sie können relativ einfache, vielleicht sogar zustandslose Dienste in einer 5-9-Umgebung mit einer Serviceverfügbarkeit von 99,99 Prozent (abgesichert durch das IBM® SLA) ausführen. Und dann haben wir auf eine Fünf-9-Umgebung aufgestockt, die man meistens kostenlos bekommt.“

Die Lösung unterstützt Travelping-Kunden bei der Bereitstellung an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Umgebungen. Wenn sie netzbasierte Implementierungen durchführen, „berühren sie das Herz des Carriers“, sagt Winkelmann. „Normalerweise sagt der Carrier, dass er sich an seine Typologie halten muss. Dafür gibt es Gründe. Es muss sich im lizenzierten Gebiet befinden.“

Doch mit Kubernetes gibt es eine gemeinsame API. „Es funktioniert in der Private Cloud und im Private Deployment, aber auch in Public Clouds“, fügt Winkelmann hinzu. „Sie sind also völlig unabhängig davon, ob Sie vom Entwickler-Notebook zu privaten Cloud-Implementierungen, zu Edge-Implementierungen oder zu Ihrem Raspberry Pi am Laternenpfahl übergehen. Sie stellen immer wieder auf die gleiche Weise bereit, und das ist nur mit Kubernetes möglich.“

Travelping nutzt IBM Cloud, weil es dem Unternehmen hilft, die Datenkonformität zu verwalten. Darüber hinaus kann der Client seinen Netzwerkdienst betreiben. „Viele Wolken im Feld sind das, was wir Nord-Süd-Wolken nennen. Es geht darum, den Web-Traffic zu beenden“, sagt Winkelmann. „Das ist nicht das, was wir tun. Wir leiten die Payloads, den Traffic für unsere mobilen Nutzer weiter. Die IBM Cloud ist die einzige, die es uns noch ermöglicht, Daten in einem Netzwerk von Knoten zu Knoten zu transportieren und nicht nur zu beenden.“