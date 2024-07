Toros Tarim (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit Sitz in Istanbul wurde 1974 gegründet und begann 1981 mit der Herstellung von Düngemitteln. Das Unternehmen ist das Flaggschiff der Tekfen Agri-Industry Group, dem größten türkischen Unternehmen in Privatbesitz in diesem Bereich. Mit mehr als 800 Mitarbeitern in den Werken in Ceyhan, Mersin und Samsun ist Toros Tarim der größte Düngemittelhersteller der Türkei und steht auf der Liste der Top 500 Industrieunternehmen der Türkei auf Platz 63.

Über Selco Consulting

IBM Geschäftspartner Selco Consulting (der Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein in Istanbul ansässiges Beratungsunternehmen mit umfangreichen Kompetenzen im Bereich Lieferketten- und Logistikmanagement. Durch die Kombination von Informationstechnologie und fortschrittlicher Analytik bietet Selco multidisziplinäres Fachwissen für Supply Chain Consulting, Business Analytics, Software Consulting, Materialhandling und Lagerlogistik.