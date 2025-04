Tohoku Electric Power Network stand vor dem Problem, die Fällung von Bäumen entlang von etwa 600.000 km Verteilungsleitungen und 3,1 Millionen Strommasten in seinem riesigen Stromversorgungsgebiet zu bewältigen. Obwohl jedes Präfekturbüro Informationen über Einrichtungen und Bäume mit Hilfe von Papierkarten, Registern und Excel verwaltete, war es schwierig, die Details der in jedem Gebiet wachsenden Bäume zu erfassen und im Falle eines Notfalls, z. B. eines umgestürzten Baumes, schnell zu reagieren. Darüber hinaus wollte das Unternehmen im Rahmen des Revenue Cap Systems, das im Geschäftsjahr 2023 startete, die unternehmensweite Verwaltung und die Methoden der Baumprotokollierung vereinheitlichen und einen Plan für die Baumprotokollierung erstellen. Außerdem gab es Probleme in Bezug auf die effiziente Nutzung des Budgets, darunter Fälle, in denen Bäume mit niedriger Priorität bei Fällarbeiten gefällt wurden. Zu diesem Zweck wollte das Unternehmen in der Lage sein, eine objektive, konkrete Grundlage für die Kosten zu liefern. Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, beschloss das Unternehmen, schnell ein einheitliches Managementsystem zu schaffen, das auf der unternehmensweiten Baumprotokollierung basiert.