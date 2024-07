In einer so konservativen und risikoscheuen Branche wie der Versicherungsbranche war die Bereitschaft zu einer solch dramatischen Veränderung bemerkenswert und auf dem heimischen Markt beispiellos. Aber der Schritt hat sich gelohnt, und die Ergebnisse sind erstaunlich. In weniger als einem Jahr hat die PPS neun neue Produkte auf den Markt gebracht und damit ihre Konkurrenz verblüfft.

PPS war nicht nur in der Lage, neue Produkte in einem noch nie dagewesenen Tempo einzuführen. Darüber hinaus macht der modulare Aufbau der Infrastruktur die Modifizierung dieser Produkte sehr einfach. Stephan Clark, Head of Business Applications, erklärt dazu: „Unsere Konkurrenten haben auf eine unserer neuen Produkteinführungen mit einem eigenen Angebot reagiert. Aber innerhalb weniger Wochen waren wir in der Lage, unser Angebot anzupassen. Dank unserer neu gewonnenen Flexibilität konnten wir unsere Konkurrenten völlig unvorbereitet treffen.“

Die Neuerfindung der Geschäftsabläufe bei PPS führte zu einer Reihe von Vorteilen, die über das unmittelbare Ziel einer schnelleren Markteinführung hinausgehen. Ein wichtiger Vorteil der IBM Insurance Application Architecture (IAA) besteht darin, dass sie eine umfassende, validierte Struktur für das gesamte Unternehmen bietet, die PPS dabei hilft, aufsichtsrechtliche Prüfungen zu erfüllen. Wie in den meisten Ländern der Welt ist auch die Versicherungsbranche in Südafrika sehr streng reguliert, wobei die Unternehmen regelmäßig auf die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften geprüft werden. Durch die Einführung der IAA-Prinzipien konnte PPS seine Prüfungsfeststellungen (Aspekte, die Abhilfemaßnahmen erfordern) um 80 % reduzieren. Außerdem führen die neuen Anwendungen zu besseren Geschäftsergebnissen, da die Kontrollen für den Prämieneinzug deutlich verbessert wurden.

Laut David Gnodde, Chief Operating Officer, hat es viel Mut erfordert, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und Technologie für Innovationen zu nutzen. „Das, was wir getan haben – die konsequente Übernahme einer bewährten Architektur und der Einsatz einer darauf basierenden serviceorientierten Architektur – ist in gewisser Weise einfach. In dieser Branche und auf diesem Markt bedeutet eine grundlegende Veränderung, wie wir sie vorgenommen haben, jedoch eine völlig neue Art und Weise der Geschäftstätigkeit. Unsere Konkurrenten sind so sehr auf den vermeintlichen Wert ihrer bestehenden Prozesse, Systeme und Angebote fixiert, dass sie nicht bereit sind, sich von ihnen zu lösen oder gar zu erkennen, dass diese Altlasten sie tatsächlich behindern.“

PPS hat die Spielregeln neu definiert, indem es sich auf den Kern des Geschäfts konzentriert und darüber nachgedacht hat, wie diese Kernfunktionen besser funktionieren können. Gnodde sagt: „Unsere End-to-End-Implementierung der IAA hat uns diesen soliden Kern gegeben. Darauf können wir aufbauen und der Konkurrenz einen großen Schritt voraus sein.“