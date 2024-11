Die National Healthcare Group (NHG) ist ein führendes öffentliches Gesundheitssystem in Singapur und bekannt für die Bereitstellung hochwertiger Patientenversorgung durch ein integriertes System aus Polikliniken für die Primärversorgung, Krankenhäusern der tertiären Akutversorgung, Gemeindekrankenhäusern, nationalen Fachzentren und gemeindebasierten ambulanten Versorgungszentren. Als regionaler Gesundheitsmanager für 1,5 Millionen Einwohner in Zentral- und Nord-Singapur und mehr als 20.000 medizinische Fachkräfte arbeitet NHG mit privaten Allgemeinmedizinern sowie öffentlichen und kommunalen Gesundheits- und Sozialdienstleistern zusammen, um das Wohlbefinden und die Gesundheit der Einwohner zu gewährleisten.

NHG bereitete sich darauf vor, seine HRIS-Technologie (Human Resource Information System) auf den neuesten Stand zu bringen und gleichzeitig den potenziellen globalen Personalmangel (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com) von 10 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen bis 2030 zu verringern. Das HRIS war transaktionsbasiert, was die Kuratierung von Daten für die Entscheidungsfindung erschwerte. Außerdem fehlte dem System eine mobile Integration, was den Zugriff auf wichtige Informationen für Mitarbeiter, die unterwegs sind, erschwerte.

Die Neugestaltung der HIRS-Mitarbeitererfahrung, um sie überall und jederzeit verfügbar zu machen, war für die NHG von entscheidender Bedeutung, um eine zukunftsfähige und digital befähigte Belegschaft aufzubauen. Die Transformation würde auch den Grundstein für die NHG legen, um ihre organisatorischen Fähigkeiten zu stärken und die Qualität der Zusammenarbeit zwischen den Funktionen zu verbessern.

Das Team entwickelte neue Arbeitsweisen, indem es die IBM Process Taxonomy mit durchgängigen Prozessdiagrammen nutzte, um die Harmonisierung zwischen den Einheiten voranzutreiben und den Status quo der NHG in Frage zu stellen. Die Taxonomie besteht aus über 150 Prozesskarten, die in Funktionsbereiche gegliedert sind, die führende Praktiken enthalten und in SAP SuccessFactors Steps eingebettet sind.