Die Online-Veranstaltungen von TeeVid sind in der Regel recht videolastig, unabhängig davon, ob sie aus vorproduziertem Videomaterial, Live-Streams oder einer Kombination aus beidem bestehen. Damit eine Veranstaltung zum Erfolg wird, darf es keinerlei Verzögerung geben. „Wir haben auch alle unsere Entwicklungs- und CI/CD-Server in der IBM Cloud, sodass der Zeitaufwand für die Bereitstellung neuer Server und die Bewältigung der sich schnell ändernden Nachfrage im Allgemeinen erheblich minimiert wird“, erklärt Nathan.

Die Server befinden sich in geografisch verteilten IBM Rechenzentren, was das Latenzrisiko weiter reduziert. „Videos haben eine sehr große Bandbreite. Wenn es auf dem Weg zu seinem Ziel zu viele Zwischenstationen gibt, kann sich die Latenzzeit erhöhen. Verteilte Rechenzentren sind der Schlüssel zu unserem Erfolg, weil wir diese Zwischenstationen minimieren können“, sagt Nathan.

Selbst bei einer sehr geringen Latenzzeit kann es eine Herausforderung sein, die virtuellen Teilnehmer bei der Stange zu halten. TeeVid stellt sich dieser Herausforderung mit einer Vielzahl interaktiver Tools. „Wir machen Dinge in der virtuellen Welt, die man in der physischen Welt nicht machen kann“, erklärt Nathan. „Anstelle einer statischen Präsentation bieten wir eine dynamische Erfahrung mit Tools wie Umfragen, Abstimmungen und der Interaktion mit Moderatoren, Diskussionsteilnehmern und anderen Anwesenden. Alles zielt darauf ab, die Dinge interessant und ansprechend zu gestalten.“

Zu diesem Zweck zeigt TeeVid Veranstaltungen auf einem anpassbaren Videoplayer an, der es den Zuschauern ermöglicht, vom Streaming- in den interaktiven Modus zu wechseln. „Man drückt einen Knopf, um sich bemerkbar zu machen und zu zeigen, dass man mitmachen möchte. Wenn der Veranstalter oder Administrator der Veranstaltung Ihre Anfrage akzeptiert, werden Sie in den interaktiven Modus versetzt, so lange dies nötig ist, und kehren dann in den Streaming-Modus zurück, wenn Sie fertig sind. Der gesamte Lebenszyklus basiert auf IBM Watson Media für das Streaming“, sagt Nathan.