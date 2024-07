„TechD, ein führender Anbieter von Services im Bereich Daten und KI, freut sich auf die Zusammenarbeit mit IBM, um generative KI-Anwendungsfälle in allen Geschäftsbereichen zu implementieren und zu iterieren. Mehr Wert und Wahlmöglichkeiten mit watsonx.ai. Viele Unternehmen haben bereits einige Anbieter und Produkte für generative KI namentlich verboten. Kontrollierte, verwaltete und bewährte Modelle – die sogar offline ausgeführt werden können – sind entscheidend für unsere Lieferfähigkeit. Mit watsonx.ai können wir organisatorische und vertragliche Fragen klären und mit Accelerators wie NeuralSeek die Implementierungs- und Wartungszeit verkürzen. So konnten wir die Lieferzeiten für viele Anwendungsfälle in der Kundenbetreuung von 3–4 Monaten auf 3–4 Wochen reduzieren.“



Marc Martina

Eigentümer, President/CEO

Technology Dynamics, Inc. (TechD)