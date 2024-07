Aufgrund der langjährigen Beziehung zu BASE Media Cloud und früheren Gesprächen über die Virtualisierung des Speichers war sich Taylor Made Media sicher, dass das Unternehmen über das nötige Know-how und die erforderliche Unterstützung für die Migration der Speicher- und Daten-Workflows verfügte. BASE Media Cloud verstand die Dringlichkeit des Projekts – die Migration von 10 TB Daten an einem einzigen Wochenende – und setzte die Lösungen Aspera on Cloud und IBM Cloud Object Storage zusammen mit seinen Migrations- und Supportservices für die Migration großer Datenmengen ein.

Die Entscheidung fiel an einem Freitag, und die Mitarbeiter von Taylor Made Media konnten bereits am darauffolgenden Montag nahtlos weiterarbeiten, indem sie über ihre Standard-IP-Verbindungen von zu Hause aus schnell auf Rushes und Projektmaterialien zugreifen konnten. Aufgrund der eingeschränkten IP-Konnektivität in der Londoner Produktionsstätte des Unternehmens wurde die Festplatte direkt in das britische Rechenzentrum transferiert und die Daten mit Aspera on Cloud von dort in den IBM Cloud Object Storage migriert.

Die Grundlage der Lösung bildet der Aspera on Cloud File Transfer Service, während der zugrunde liegende IBM Cloud Object Storage mit integrierter Löschkodierung Taylor Made Media mehr Sicherheit, Ausfallsicherheit und Redundanz bietet. Der kombinierte BASE Media Cloud-Aspera on Cloud Service läuft als Managed Service in den IBM Cloud-Rechenzentren in Großbritannien und ist direkt mit der IBM Cloud Object Storage-Plattform verbunden.

„Innerhalb weniger Tage nach dem ersten Kontakt mit BASE Media Cloud waren wir vollständig für die Remote-Arbeit eingerichtet, und unser Team aus Redakteuren und freien Mitarbeitern tauschte problemlos Material aus und arbeitete gemeinsam an mehreren Projekten“, so McGinty. „Der Übergang von der reinen Büroarbeit zur reinen Remote-Arbeit verlief ziemlich reibungslos, so dass wir am Montag von zu Hause aus fast genau da weitermachen konnten, wo wir am Freitag im Büro aufgehört hatten.“