Target Group ist ein führender Anbieter von Business Process Outsourcing (BPO) und betreut Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Behörden, Versicherungen und anderen Branchen. Als der Kundenstamm des Unternehmens wuchs und die Workloads zunahmen, zeigte die alte IT-Infrastruktur erste Anzeichen von Überlastung. Die Systeme hatten Mühe, den steigenden Leistungsanforderungen gerecht zu werden, was das Risiko von Ausfallzeiten, langsamerer Verarbeitung und potenziellen Sicherheitslücken erhöhte.

Für ein Unternehmen, dessen Ruf von der Bereitstellung sicherer, stets verfügbarer Dienste abhängt, stellte dieses Problem eine ernsthafte Bedrohung dar. Die Target Group benötigte eine moderne, skalierbare Infrastruktur, die den steigenden Anforderungen gerecht wird, eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet und strenge Sicherheitsanforderungen erfüllt – und das alles ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs.