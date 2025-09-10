Target Group steigert Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit mit der Power-Plattform von IBM
Target Group ist ein führender Anbieter von Business Process Outsourcing (BPO) und betreut Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Behörden, Versicherungen und anderen Branchen. Als der Kundenstamm des Unternehmens wuchs und die Workloads zunahmen, zeigte die alte IT-Infrastruktur erste Anzeichen von Überlastung. Die Systeme hatten Mühe, den steigenden Leistungsanforderungen gerecht zu werden, was das Risiko von Ausfallzeiten, langsamerer Verarbeitung und potenziellen Sicherheitslücken erhöhte.
Für ein Unternehmen, dessen Ruf von der Bereitstellung sicherer, stets verfügbarer Dienste abhängt, stellte dieses Problem eine ernsthafte Bedrohung dar. Die Target Group benötigte eine moderne, skalierbare Infrastruktur, die den steigenden Anforderungen gerecht wird, eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet und strenge Sicherheitsanforderungen erfüllt – und das alles ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs.
der Systemleistung gegenüber der bisherigen Infrastruktur
in Batch-Verarbeitungszeiten und beschleunigte Servicebereitstellung
sodass eine nahezu kontinuierliche Verfügbarkeit für die Kunden gewährleistet ist
mit null erfolgreichen Angriffen in den letzten 12 Monaten
Um ihre Infrastruktur zu modernisieren, hat sich die Target Group mit Recarta IT, einem IBM Business Partner, zusammengetan, um die IBM Power10-Plattform in einer Private-Cloud-Konfiguration zu implementieren. Die Lösung, IBM Power® Private Cloud with Shared Utility Capacity, ermöglichte eine dynamische Skalierung auf der Grundlage von Echtzeit-Workload-Anforderungen. Außerdem umfasste sie einen geclusterten IBM FlashSystem7300 -Speicher und IBM SAN Volume Controller, um eine hohe Verfügbarkeit und nahtlose Datenverwaltung zu gewährleisten.
Die Migration wurde sorgfältig geplant, um Störungen zu minimieren, und die Ergebnisse waren sofort sichtbar: Die neue Umgebung lieferte fast die dreifache Leistung der bisherigen Systeme und reduzierte die Batch-Verarbeitungszeiten um 40 %. Mit integrierter Redundanz, sicherem Startvorgang und Verschlüsselung bot die Lösung die Ausfallsicherheit und Sicherheit, die Target Group benötigte, um seine geschäftskritischen Workloads zuverlässig zu unterstützen.
Dank der modernisierten Infrastruktur arbeitet die Zielgruppe nun mit deutlich verbesserter Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit. Die „Sechs Neuner“-Verfügbarkeit der IBM Power-Plattform – 99,9999 % Betriebszeit1—sorgt für eine unterbrechungsfreie Bereitstellung von Diensten, was für Kunden, die auf einen kontinuierlichen Betrieb angewiesen sind, unerlässlich ist.
Infolgedessen erreichte die Target Group:
„Die Zusammenarbeit mit Target bei diesem geschäftskritischen Projekt hat die Stärke unserer Partnerschaft mit Target unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt termingerecht, innerhalb des Budgets und mit minimalen Beeinträchtigungen für den Geschäftsbetrieb abgeschlossen haben.“ – Phil Hyams, Director of Global Sales, Recarta IT
Nach der erfolgreichen Einführung der IBM Power10-Plattform hat die Target Group drei neue Proof-of-Concept-Initiativen (POC) mit IBM gestartet. Diese Initiativen zielen darauf ab, auf der Dynamik der anfänglichen Transformation aufzubauen und neue Möglichkeiten zur Optimierung der Leistung, Skalierbarkeit und Servicebereitstellung zu erkunden. Die Zusammenarbeit spiegelt das Vertrauen der Zielgruppe in IBM als langfristigen Innovationspartner wider.
Target Group, ein Unternehmen von Tech Mahindra, ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Spezialist für BPO und digitale Transformation, der über 30 große Finanzdienstleistungsunternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors betreut. Target Group verwaltet ein Asset von 17 Milliarden GBP und betreut 19 Millionen Kundenkonten. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen von der Financial Conduct Authority (FCA) regulierte Lösungen, die Abläufe optimieren und Customer experiences verbessern.
Recarta IT ist ein preisgekrönter IBM Business Partner, der sich auf die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Server- und Speicherumgebungen für Unternehmen spezialisiert hat. Mit einem globalen Kundenstamm von über 300 Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, öffentlicher Sektor und Einzelhandel bietet Recarta IT geschäftskritische Infrastrukturlösungen mit Schwerpunkt auf Ausfallsicherheit, Compliance und Leistung. Das Unternehmen ist für seine umfassende Expertise in den Bereichen Hybrid Cloud und KI-Workload bekannt und unterstützt Kunden, die in einer Reihe von regulatorischen und geografischen Umgebungen tätig sind.
Innovation und Leistung dort einsetzen, wo sie am meisten benötigt werden
1. Basierend auf ungeplanten Ausfallzeiten eines einzelnen Power E1180-Systems, berechnet gemäß den RAS-Spezifikationen für Power11-Prozessorsysteme (siehe Abschnitt: 99,9999 % Betriebszeit) https://www.ibm.com/downloads/documents/de-de/10a99803d9afd776
