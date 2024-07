Nachdem Syniti im vierten Quartal 2019 die Lösung Skytap on IBM Cloud in sein Portfolio aufgenommen hatte, war das Unternehmen für das neue Jahr gut positioniert. Als der Ausbruch von COVID-19 im Jahr 2020 den Zugang zu den Rechenzentren der Kunden stark einschränkte, sorgte eine Remote-Cloud-Computing-Plattform für die dringend benötigte betriebliche Ausfallsicherheit.

Im Namen seiner Kunden hat Syniti erhebliche Kostensenkungen erzielt. Die Kunden sparen in der Regel 30 bis 40 % der Kosten für die Datenmigration, wobei einige Kunden eine Kapitalrendite von bis zu 80 % erzielen können. "Wir haben eine große globale Implementierung durchgeführt und konnten dem Kunden zeigen, dass wir ihm über 11 Millionen Euro einsparen werden", sagt Ahlstrom, "das war weit mehr als die tatsächlichen Kosten der Software."

Vor der Cloud-Lösung dauerte die Bereitstellung kompletter Umgebungen oft Monate. „Die eigentliche Bereitstellung der Server ist jetzt weitgehend automatisiert“, sagt Alberts. „Vom Knopfdruck bis zur Betriebsbereitschaft der Server vergeht jetzt in der Regel weniger als eine Stunde, und das macht für uns einen großen Unterschied.“

Syniti stellt außerdem eine deutlich höhere Datenqualität fest. „Wir liegen selten unter einem Datenqualitätsniveau von 99,5 %“, sagt Ahlstrom. „Außerdem reduzieren wir unseren Speicherbedarf für Daten im Durchschnitt um mindestens ein Drittel, weil wir uns auf die Daten und nicht auf die technische Umsetzung konzentrieren.“

Neben der Bereitstellung von cloudbasierten Lösungen für SAP S/4HANA-Kunden erweitert Syniti sein SAP-bezogenes Geschäft durch die Unterstützung der Software SAP Ariba. „Wir nehmen unser Skytap on IBM Cloud und es wird im empfohlenen App Center für SAP Ariba verfügbar sein“, sagt Ahlstrom.

Nachdem Syniti auf technischer Seite mit IBM zusammengearbeitet hatte, um seine Skytap on IBM Cloud-Plattform auf der IBM Cloud einzuführen, schloss Syniti einen Vertrag mit IBM ab, um den Weiterverkauf seiner Produkte und Dienstleistungen über den Vertriebskanal IBM Global Business Services zu ermöglichen. „Möglicherweise werden wir zukünftig auch IBM Watson nutzen“, sagt Ahlstrom. „Wenn man sich die Expertise von IBM in Kombination mit unserer Datenexpertise vorstellt und dann die Fähigkeit zur gemeinsamen Innovation in Bezug auf KI und ML und Watson Analytics hinzufügt, erhält man genau das, was wir alle versuchen, voranzutreiben.“

Wo sieht Syniti den größten Wert in seiner Beziehung zu IBM? „Wir sind ein Unternehmen mit 900 Mitarbeitern und bitten die größten Unternehmen der Welt, uns ihre wichtigsten Daten anzuvertrauen“, sagt Ahlstrom. „Dabei IBM, die Marke IBM und die damit verbundene Stabilität an Bord zu haben, ist für das, was wir für unsere Kunden tun, äußerst wertvoll.“