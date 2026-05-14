Schnellere, risikobewusste Produktionsentscheidungen.

Mit zunehmender Skalierung der Fertigung und der Expansion digitaler Systeme verlassen sich Unternehmen vermehrt auf Plattformen wie Manufacturing Execution Systems (MES), Enterprise Resource Planning (ERP) und Advanced Planning and Scheduling (APS)-Tools zur Steuerung ihrer Abläufe. Aber was passiert, wenn diese Systeme nicht zusammenarbeiten?

Bei Suzhou Universal führte die zunehmende Komplexität zu erheblichen betrieblichen Herausforderungen. Die Daten waren über mehrere Systeme verstreut, die Quality Analysis beruhte stark auf manuellem Aufwand und die Anpassungen der Terminplanung waren langsam und fehleranfällig. Einfache systemübergreifende Abfragen konnten bis zu 30 Minuten dauern, während Produktionsprobleme in Echtzeit schwer zu identifizieren waren.

Da es keine einheitliche Datenebene gab und die Automatisierung begrenzt war, blieb die Entscheidungsfindung hinter den Produktionsanforderungen zurück. Ohne Veränderungen riskierte das Unternehmen Ineffizienzen, Qualitätslücken und die Unfähigkeit, schnell auf dynamische Produktionsanforderungen zu reagieren.