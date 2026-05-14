Schnellere, risikobewusste Produktionsentscheidungen.

Agentische KI und Orchestrierung vereinheitlichen Daten und Planung zugunsten intelligenterer Fertigung
Mit zunehmender Skalierung der Fertigung und der Expansion digitaler Systeme verlassen sich Unternehmen vermehrt auf Plattformen wie Manufacturing Execution Systems (MES), Enterprise Resource Planning (ERP) und Advanced Planning and Scheduling (APS)-Tools zur Steuerung ihrer Abläufe. Aber was passiert, wenn diese Systeme nicht zusammenarbeiten?
Bei Suzhou Universal führte die zunehmende Komplexität zu erheblichen betrieblichen Herausforderungen. Die Daten waren über mehrere Systeme verstreut, die Quality Analysis beruhte stark auf manuellem Aufwand und die Anpassungen der Terminplanung waren langsam und fehleranfällig. Einfache systemübergreifende Abfragen konnten bis zu 30 Minuten dauern, während Produktionsprobleme in Echtzeit schwer zu identifizieren waren.
Da es keine einheitliche Datenebene gab und die Automatisierung begrenzt war, blieb die Entscheidungsfindung hinter den Produktionsanforderungen zurück. Ohne Veränderungen riskierte das Unternehmen Ineffizienzen, Qualitätslücken und die Unfähigkeit, schnell auf dynamische Produktionsanforderungen zu reagieren.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ging Suzhou Universal eine Partnerschaft mit X-POWER ein, um eine auf IBM watsonx Orchestrate basierende agentische KI-Plattform zu implementieren. Das Ziel war nicht nur, KI-Agenten bereitzustellen, sondern auch Daten, Workflows und Systeme zu orchestrieren – was intelligente, koordinierte Entscheidungsfindung über Produktionsprozesse hinweg ermöglicht.
Die Plattform integriert zentrale Unternehmenssysteme – darunter MES, ERP, APS und Qualitätssysteme – in eine einheitliche Datengrundlage. Durch die Interaktion in natürlicher Sprache können Benutzer auf Erkenntnisse zugreifen, die Produktionsqualität analysieren und die Terminplanung nahtlos verwalten, ohne zwischen Systemen wechseln zu müssen.
Im Mittelpunkt der Lösung steht die Orchestrierung. Durch die systemübergreifende Koordinierung von Daten und die Möglichkeit für Agenten, in einem gemeinsamen Kontext zu arbeiten, sorgt die Plattform für genauere, konsistentere und skalierbar Ergebnisse. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, von isolierter Automatisierung zu vernetzter, unternehmensweiter Intelligenz überzugehen.
Zwei wichtige Szenarien wurden implementiert, um den unmittelbaren Nutzen zu steigern:
Durch die Orchestrierung von Daten, Agenten und Workflows verwandelte Suzhou Universal fragmentierte Prozesse in ein einheitliches, intelligentes Produktionssystem.
Mit der agentische KI-Plattform konnte Suzhou Universal die betriebliche Effizienz sowie die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung deutlich verbessern. Systemübergreifende Abfragen, die früher bis zu 30 Minuten dauerten, werden jetzt in Sekundenschnelle abgeschlossen, während die automatisierte Analyse die Verarbeitungszeit von 30 Minuten auf unter eine Minute reduziert.
Der Agent für intelligente Qualitätsanfragen ermöglicht eine schnellere Identifizierung von Produktionsproblemen, verbessert die Genauigkeit der Ursachenanalyse um 60 % und ermöglicht es den Teams, proaktiv zu reagieren. Gleichzeitig verbessert der Produktionsplanungsagent die Agilität, indem er die Planungseffizienz um mehr als 30 % steigert und gleichzeitig durch integrierte Validierungs-Workflows manuelle Fehler um 70 % reduziert.
Durch das Aufbrechen von Silos und die Ermöglichung von orchestrierten Erkenntnissen in Echtzeit kann Suzhou Universal jetzt mit größerer Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuversicht arbeiten. Die Plattform bietet eine skalierbare Grundlage für zukünftige Innovationen und unterstützt den fortlaufenden Fortschritt in intelligenter, datengetriebener Fertigung.
Suzhou Universal ist ein in China ansässiges Produktionsunternehmen, das sich auf die Herstellung von Industrieketten und Präzisionskomponenten spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Suzhou betreut globale Kunden aus dem Automobil- und Industriesektor und liefert hochwertige, skalierbare Fertigungslösungen, die von fortschrittlichen Produktions- und Qualitätssystemen unterstützt werden.
X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd., gegründet 2018 und ansässig in Suzhou, China, entwickelt intelligente Fertigungssoftware und integrierte digitale Lösungen. Mit Unterstützung von Suzhou Global Technology betreut das Unternehmen kleine und mittelständische Fertigungsunternehmen und hilft ihnen, Effizienz, Qualität und Flexibilität zu verbessern.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.