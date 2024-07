Der einzige Aspekt von Cyberangriffen, der sich nicht geändert hat, ist die Notwendigkeit, Bedrohungen mit der höchsten Geschwindigkeit zu erkennen und abzuwehren.

Die erstklassigen Verteidigungstools und Services von Sophos leisten genau das: Sie helfen Unternehmen, schnell zu reagieren, Angreifer abzuwehren und Schäden zu beheben. Tatsächlich verlassen sich mehr als 500.000 Unternehmen und Millionen von Verbrauchern in mehr als 150 Ländern auf die Schutzlösungen des Unternehmens. Und mit der IBM® Sterling Supply Chain Business Network-Technologie kann Sophos Bestellungen für seine kritischen Cybersicherheitslösungen schneller bearbeiten.

Sophos verkauft Angebote ausschließlich über einen mehrstufigen Kanal. Es nutzt ein globales Vertriebsnetzwerk, um Bestellungen von Wiederverkäufern auf der ganzen Welt weiterzuleiten. Eine schnelle und genaue Auftragsabwicklung ist von entscheidender Bedeutung. Wenn ein Unternehmen Sicherheitssoftware kauft, möchte es diese oft so schnell wie möglich haben.

Rachel Lacy, Senior Director, IT Applications bei Sophos, erklärt: „Was für den Kanal wirklich wichtig ist, ist eine reibungslose Einkaufserfahrung. Wenn wir mit Händlern über EDI (elektronischer Datenaustausch) zusammenarbeiten, versuchen wir, Reibungsverluste zu reduzieren und Bestellungen schneller abzuwickeln. Wir möchten es ihnen einfach machen, bei uns Bestellungen aufzugeben.”

In der Vergangenheit haben Händler ihre Bestellungen per Telefon, E-Mail oder Fax eingereicht. Das Auftragsbearbeitungsteam hat die Anfragen dann erneut in das Order Management System von Sophos eingegeben. Manuelle Prozesse waren nicht nur zeitaufwändig, sondern erschwerten es Sophos und seinen Vertriebspartnern auch, zu wissen, wo sich eine Bestellung in der Auftragsabwicklung befand. Als das Auftragsvolumen zunahm, erkannte das Unternehmen, dass sein Team bald seine Kapazitätsgrenzen erreichen würde. Außerdem könnte es das Wachstum behindern.

Paul Warren, Director Order Management bei Sophos, fügt hinzu: „Unser manueller Ansatz erforderte nicht nur viel Zeit und Aufwand für die Verfolgung und Bearbeitung von Bestellungen, sondern barg auch immer das Risiko, dass menschliche Fehler in den Prozess eindrangen und zu Verzögerungen führten. Um unser langfristiges Wachstum zu unterstützen, mussten wir schneller und effizienter mit unseren Handelspartnern kommunizieren. Deshalb suchten wir nach einer Möglichkeit, den Prozess zu automatisieren.”