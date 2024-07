Sonalika International Tractors Ltd.

Es ist schwer, für die Zukunft zu planen, wenn man nicht weiß, wo man steht. Und Unternehmen – zumindest diejenigen, die sich auf Leistung und Wachstum konzentrieren – investieren heute in großem Umfang in Lösungen und Technologien, mit deren Hilfe sie vorhandene Daten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln können, die für die Planung und Gestaltung der Zukunft genutzt werden können.

Sonalika ist eines dieser Unternehmen. Der führende Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen wollte seine Systeme aktualisieren, mit denen er seine wichtigen Back-Office-Aufgaben verwaltete, insbesondere die Finanzdaten.

„Wir hatten in den letzten 20 Jahren eine SAP-Umgebung“, erklärt Swapan Gayen, Chief Information Officer (CIO) bei Sonalika. „Und wir wollten mit SAP S/4HANA vorankommen. Wenn wir weiterhin eine führende Rolle spielen wollen, brauchen wir starke Prozesse – starke Systeme für die Entscheidungsfindung. Wir müssen in der Lage sein, unser Handeln regelmäßig zu überarbeiten.“

Für diese geplante Verbesserung gab es jedoch einen Haken: das bestehende Wachstum des Unternehmens.

„In den letzten drei Jahren ist unser Geschäft dramatisch in die Höhe geschossen“, sagt Gayen. „Im Jahr 2017 sind wir um 31 % gewachsen. In den Jahren 2018 und 2019 sind wir jedes Jahr um 42 % gewachsen. Und im aktuellen Jahr 2020 beträgt unsere Wachstumsrate ca. 80 %, wobei wir in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Wachstum von 45 % - 48 % erwarten.“

Und während dieses Wachstum innerhalb des Unternehmens ein Grund zur Freude war, erwies es sich im Hinblick auf die IT-Infrastruktur des Unternehmens als schwierig, mit der anhaltenden und geplanten Expansion Schritt zu halten.

„Mit Blick auf unsere derzeitige Geschäftsdynamik konnten unsere veralteten Systeme nicht mithalten“, fügt Gayen hinzu. „Die vorhandene Ausrüstung war ziemlich alt. Wir haben sie vor sieben bis acht Jahren angeschafft, wodurch es schwierig war, ein angemessenes Maß an Geschäftskontinuität, Risiko und Zuverlässigkeit für unsere damalige Tätigkeit zu gewährleisten. Ohne eine Änderung dieser Situation wären wir nicht in der Lage gewesen, Fortschritte zu machen.“