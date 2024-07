SOLAS wurde 2013 gegründet und ist eine Agentur des irischen Regierungsministeriums für Weiterbildung, Forschung, Innovation und Wissenschaft. In Zusammenarbeit mit Regional Skills Managern und Partnern in den Education and Training Boards (ETBs) in ganz Irland verwaltet SOLAS Weiterbildungs- und Ausbildungsprogramme, die den Lernenden helfen sollen, auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein und sich in der Gesellschaft zu behaupten.

Paddy Seery, Direktor für IT und Digitales bei SOLAS, sagt: „Um die Chancen zu maximieren und allen Menschen in Irland zu helfen, ihr volles Potenzial in der Gesellschaft auszuschöpfen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die Kurse der ETBs und anderer Anbieter für ein möglichst breites Publikum leicht zugänglich machen. Wir konnten sehen, dass die Lernenden auf unserer Website oft mit denselben Barrieren zu kämpfen hatten, und wir waren von den Möglichkeiten, die virtuelle Assistenten bieten, fasziniert.“

Um den ETBs dabei zu helfen, eine breite Palette an Möglichkeiten für lebenslanges Lernen zu präsentieren, entwickelte SOLAS die Website fetchcourses.ie. Wenn die Nutzer auf ihrer Reise auf der Website auf ein Problem stießen oder eine Frage hatten, die durch den Inhalt der Website nicht beantwortet zu werden schien, schickten sie in der Regel eine E-Mail an SOLAS oder eines der ETBs, um Hilfe zu erhalten. SOLAS hatte festgestellt, dass eine Reihe eingehender Supportanfragen von mehreren Nutzern gemeinsam gestellt wurden, z. B. im Zusammenhang mit vergessenen Passwörtern oder doppelten Konten auf verschiedenen Geräten. In vielen Fällen galt die gleiche relativ einfache Lösung, so dass die Beantwortung dieser Anfragen qualifiziertes IT-Personal für geringwertige Arbeiten binden musste.

Paddy Seery sagt: „Unsere Hauptmotivation bestand darin, diese häufigen Fragen schneller und effektiver zu lösen, aber wir wollten auch herausfinden, ob es Probleme gab, von denen wir nichts wussten. Anekdotischerweise machen sich viele Benutzer nicht die Mühe, ein Problem zu melden, wenn sie kein sofortiges Feedback erhalten.“

Nachdem SOLAS eine Demo der Chatbot-Technologie gesehen hatte, glaubte es, dass dies die ideale Lösung für die Herausforderung sein könnte, eine große Anzahl von Anfragen zu beantworten, ohne den Luxus eines eigenen Support-Teams. Durch die Einrichtung eines KI-gesteuerten virtuellen Assistenten, der die häufigsten Fragen beantworten und komplexere Fragen an den entsprechenden menschlichen Support weiterleiten kann, wollte SOLAS den Lernenden eine bessere Erfahrung vor Ort bieten und ihnen helfen, ihre Weiterbildungsziele zu erreichen.