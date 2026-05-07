SOFTWARE ENGINEERING GmbH

Als langjähriger Partner von IBM und mit umfassender Erfahrung auf der IBM Z-Plattform und der Teilnahme an den IBM Db2- und CICS® Early Test Programs ist SEG ein äußerst engagiertes Mitglied der Anwendergemeinschaft. Karl Henn führt aus: „Wir engagieren uns für die IBM Z-Plattform und das sie umgebende Ökosystem. Unser Beitrag zur Plattform und zur gesamten Umgebung geht über unsere Standardsoftwareprodukte hinaus. Wir genießen es, Teil einer aktiven Anwendergemeinschaft zu sein, und teilen unsere Erkenntnisse regelmäßig mit Kunden und Partnern durch eine Vielzahl von Präsentationen auf verschiedenen Veranstaltungen. Die Nähe zu unseren Kunden ist der Kern unseres Geschäfts. Der häufige und direkte Austausch auf allen Ebenen ermöglicht es uns zu beurteilen, welche neuen Funktionen unsere Kunden benötigen und welche neuen Entwicklungen wir mit unserem Produktportfolio adressieren müssen.“

Dank der Zusammenarbeit mit IBM Global Asset Recovery Services erhält SEG Zugang zu IBM Certified Pre-owned Servern, die das Unternehmen genau an seine Geschäftsanforderungen anpassen kann. IBM unterzieht die wiederaufbereiteten Server denselben strengen Testverfahren wie neu zusammengestellte Systeme und verfügt über einen umfangreichen Bestand an zertifizierten Leistungsmerkmalen und Komponenten. Dies gibt SEG die Gewissheit, dass alle Komponenten zuverlässig funktionieren und dass das Unternehmen die Qualität und Leistung erhält, für die es bezahlt. Karl Henn bemerkt: „Wir legen Wert darauf, die volle Kontrolle über die Infrastruktur zu haben, die wir für die Entwicklung unserer Software nutzen. Die Tatsache, dass wir jede beliebige Betriebssystem- und Softwareversion auf unserem Server laufen lassen können, hilft uns dabei, Probleme zu beheben und unseren Kunden neue Produkte und Funktionen schneller zur Verfügung zu stellen.“

Dank der kosteneffizienten Verfügbarkeit von zertifizierten, nach den ursprünglichen Herstellungsspezifikationen wiederaufbereiteten und vollständig getesteten Servern von IBM konnte SEG sein Angebot erweitern und seinen Wettbewerbsvorteil ausbauen. So konnte das Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen und sich an veränderte Anforderungen und Praktiken anpassen. Ein Beispiel dafür ist die Einführung der kontinuierlichen Bereitstellung neuer Funktionen und Erweiterungen für IBM Db2 12 for z/OS, die es Kunden ermöglicht, schneller von neuen Funktionen zu profitieren. Diese flexiblere Bereitstellung neuer Funktionen schafft auch neue Herausforderungen für die Kunden. Karl Henn betont: „In einer Welt, die sich schneller als je zuvor bewegt, muss sich auch die Software schneller bewegen. Und während unsere Kunden darauf erpicht sind, neue Funktionen zu nutzen, wollen sie auch die Gewissheit haben, dass Verbesserungen in einem Bereich keine negativen Auswirkungen auf die Datenbankleistung in anderen Bereichen haben. Aus diesem Grund arbeiten wir derzeit eng mit unseren Kunden zusammen, um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, das dazu beiträgt, das Risiko zu minimieren, wenn man den kontinuierlichen Bereitstellungsansatz von IBM DB2 for z/OS umsetzt.“

Ein zusätzlicher Vorteil des Einsatzes eines gebrauchten Servers von IBM for SEG ist, dass das Unternehmen sein geistiges Eigentum besser schützen kann. Da kein Code zur Entwicklung oder Wartung auf externen Systemen ausgeführt werden muss, kann SEG sicher sein, dass keine unbefugten Personen oder Unternehmen auf die wichtigen Informationen zugreifen können, auf denen SEG basiert.

Karl Henn fasst zusammen: „Mit IBM Z Mainframe auf dem Laufenden zu bleiben, ist für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung, insbesondere da wir Tools zur Unterstützung von Migrationen zu neuen IBM Db2 for z/OS-Funktionen anbieten. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit herausragenden Spezialisten von IBM auf der ganzen Welt und den attraktiven zertifizierten Gebrauchtsystemen von IBM Global Asset Recovery Services können wir weiterhin Standardtools entwickeln und ausliefern, die IBM Z-Kunden helfen, Grenzen zu überschreiten und die Zuverlässigkeit und Leistung zu maximieren.“