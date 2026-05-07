Um ihre Produktentwicklung auf Kurs zu halten und dem Markt einen Schritt voraus zu sein, muss die SOFTWARE ENGINEERING GmbH sicherstellen, dass sie Add-on-Lösungen für die neueste IBM® Db2® for z/OS®-Software anbieten kann. Aber wie konnte das Unternehmen neue Lösungen ohne Einschränkungen auf IBM Z® entwickeln und testen und gleichzeitig die Betriebskosten unter Kontrolle halten?
Um ihren Kunden neue Funktionen anbieten zu können, benötigt die SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) Mainframe-Server, die die neueste Software unterstützen und gleichzeitig einen flexiblen Zugriff auf das System ermöglichen und die Kosten optimieren.
SEG arbeitete mit IBM Global Asset Recovery Services zusammen, um einen IBM Certified Pre-owned IBM Mainframe einzusetzen, der reichlich Kapazität für eine reibungslose und flexible Produktentwicklung zum optimalen Preis bietet.
Die SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) liefert Standard-Software-Tools und maßgeschneiderte Dienstleistungen, die ihren Kunden helfen, ihre geschäftskritischen IBM Db2 for z/OS-Datenbankinstanzen effizient, zuverlässig und mit optimaler Leistung zu betreiben. Um neue Produkte und Funktionen anbieten zu können, die die neueste Datenbanksoftware nutzen, benötigt SEG während der Test- und Entwicklungsphase flexiblen Zugriff auf den aktuellen Mainframe-Server.
Karl Henn, Senior Systems Programmer bei SOFTWARE ENGINEERING GmbH, sagt: „Für uns ist die Situation sehr einfach – wenn wir Mainframe-Softwarelösungen anbieten wollen, dann brauchen wir Zugang zu aktuellen Mainframe-Servern, um sicherzustellen, dass die von uns entwickelten Lösungen auf den Systemen unserer Kunden zuverlässig funktionieren. Reine Softwarelösungen wie das IBM System z® Personal Development Tool, zPDT, boten nicht alle Funktionen, die wir benötigten. Unsere Produkte werden in komplexen Umgebungen eingesetzt, und wir müssen sicherstellen, dass wir stets eine breite Palette von physischen Hardwarekonfigurationen testen und analysieren können, die wir in den Rechenzentren unserer Kunden antreffen könnten. Wenn ein Kunde anruft, zählt jede Sekunde, und wir müssen eine Umgebung einrichten, die mit der des Kunden übereinstimmt, damit wir die Konfiguration überprüfen und schnell und ohne Verzögerung Lösungen anbieten können.“
Die Kosten für die Bereitstellung eines neuen IBM Z-Mainframes, der die für die Entwicklung, den Betrieb und die Unterstützung von Unternehmenssoftware erforderlichen Spezifikationen erfüllt, stellten für SEG jedoch eine große finanzielle Herausforderung dar. Da das Unternehmen aus eigener Erfahrung die Grenzen des Zukaufs temporärer Kapazitäten von externen Dienstleistern kannte, wollte es die volle Kontrolle über die Infrastruktur behalten, einschließlich fortschrittlicher Funktionen wie Kopplungsmöglichkeiten für Gruppen zur gemeinsamen Nutzung von Daten, ohne in einen brandneuen Server investieren zu müssen.
Karl Henn bestätigt: „Als Softwareentwicklungsunternehmen haben wir einige anspruchsvolle Anforderungen an die Konfiguration, einschließlich der Anzahl der CPUs im Server. Das macht es schwierig, auf dem Markt geeignete Lösungen zu finden, die in unserem Budget liegen. Gemeinsam genutzte Hostsysteme kommen ebenfalls nicht in Frage, da einige Situationen und Supportfälle Systemneustarts, ältere Betriebssystemversionen oder andere Aktivitäten erfordern, die auf einem gemeinsam genutzten Hostsystem teuer und schwer zu planen sind.“
Da der uneingeschränkte Zugang zu ihrer Entwicklungsumgebung von entscheidender Bedeutung ist, investiert die SEG schon seit langem in IBM Z Mainframes. Aber nur, wenn es für das Unternehmen einen zwingenden geschäftlichen Grund gibt, einen neuen Server der allerneuesten Generation zu kaufen. Daher arbeitet das Unternehmen seit vielen Jahren mit IBM Global Asset Recovery Services zusammen, um seine Infrastruktur mit IBM Certified Pre-owned Servern zu vernünftigen Kosten auf dem neuesten Stand zu halten. So wird sichergestellt, dass es über die nötige Infrastruktur verfügt, um erstklassige Software zu entwickeln, die auch die neueste IBM Db2 for z/OS Datenbanklösung nutzt.
Bei der Zusammenarbeit mit IBM Certified Pre-owned Equipment weiß SEG, dass es gebrauchte IBM Mainframes, Funktionen und Ersatzteile für den Server erhalten kann. Was noch wichtiger ist: Sie bekommen die gewünschte Qualität, die durch die IBM-Zertifizierung gesichert ist. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da der Mainframe das Rückgrat der Entwicklungsaktivitäten ist und längere Ausfallzeiten für das Unternehmen kostspielig wären, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf den guten Ruf.
Karl Henn fügt hinzu: „Wir kennen den Markt und haben in der Vergangenheit mit Drittanbietern zusammengearbeitet, die gebrauchte Geräte verkaufen. Aber wir haben schnell erkannt, dass nur IBM Global Asset Recovery Services die Lösung, die wir brauchen, zum richtigen Zeitpunkt und zu einem vernünftigen Preis liefern kann. Die Möglichkeit, das System auf unsere Anforderungen zuzuschneiden, war entscheidend, um sicherzustellen, dass der zertifizierte, gebrauchte Server über genügend Leistung und alle Funktionen verfügt, die wir für unsere Entwicklungs- und Testarbeit benötigen.“
Die für die IBM Z-Plattform typische Stabilität erstreckt sich auch auf die Kompatibilität der Hardware über Servergenerationen hinweg. Dank der vorausschauenden Einführung neuer Funktionen, die in der Regel die Abwärtskompatibilität bis zu zwei Servergenerationen zurück nicht unterbrechen, kann SEG die aktuellste Software auf seinen wiederaufbereiteten Servern verwenden.
Beim letzten Upgrade arbeitete SEG eng mit IBM Global Asset Recovery Services zusammen, um einen zertifizierten, gebrauchten IBM zEnterprise BC12 (zBC12) Server einzusetzen. Der Server wird für die Entwicklung von Tools wie SQL PerformanceExpert, SQL WorkloadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) und WLX Audit for Db2 z/OS verwendet, die Kunden bei der Feinabstimmung ihrer Anwendungen für eine optimale Leistung helfen, die Datenbankverwaltung vereinfachen, Standardaufgaben automatisieren, die neuen Herausforderungen von Db2 12 Continuous Delivery angehen und die Möglichkeit für eine vollständige Konformität mit geringem bis gar keinem Overhead bieten. Darüber hinaus dient diese moderne Serverarchitektur einer Vielzahl von Db2 z/OS Pocket Tools.
Als langjähriger Partner von IBM und mit umfassender Erfahrung auf der IBM Z-Plattform und der Teilnahme an den IBM Db2- und CICS® Early Test Programs ist SEG ein äußerst engagiertes Mitglied der Anwendergemeinschaft. Karl Henn führt aus: „Wir engagieren uns für die IBM Z-Plattform und das sie umgebende Ökosystem. Unser Beitrag zur Plattform und zur gesamten Umgebung geht über unsere Standardsoftwareprodukte hinaus. Wir genießen es, Teil einer aktiven Anwendergemeinschaft zu sein, und teilen unsere Erkenntnisse regelmäßig mit Kunden und Partnern durch eine Vielzahl von Präsentationen auf verschiedenen Veranstaltungen. Die Nähe zu unseren Kunden ist der Kern unseres Geschäfts. Der häufige und direkte Austausch auf allen Ebenen ermöglicht es uns zu beurteilen, welche neuen Funktionen unsere Kunden benötigen und welche neuen Entwicklungen wir mit unserem Produktportfolio adressieren müssen.“
Dank der Zusammenarbeit mit IBM Global Asset Recovery Services erhält SEG Zugang zu IBM Certified Pre-owned Servern, die das Unternehmen genau an seine Geschäftsanforderungen anpassen kann. IBM unterzieht die wiederaufbereiteten Server denselben strengen Testverfahren wie neu zusammengestellte Systeme und verfügt über einen umfangreichen Bestand an zertifizierten Leistungsmerkmalen und Komponenten. Dies gibt SEG die Gewissheit, dass alle Komponenten zuverlässig funktionieren und dass das Unternehmen die Qualität und Leistung erhält, für die es bezahlt. Karl Henn bemerkt: „Wir legen Wert darauf, die volle Kontrolle über die Infrastruktur zu haben, die wir für die Entwicklung unserer Software nutzen. Die Tatsache, dass wir jede beliebige Betriebssystem- und Softwareversion auf unserem Server laufen lassen können, hilft uns dabei, Probleme zu beheben und unseren Kunden neue Produkte und Funktionen schneller zur Verfügung zu stellen.“
Dank der kosteneffizienten Verfügbarkeit von zertifizierten, nach den ursprünglichen Herstellungsspezifikationen wiederaufbereiteten und vollständig getesteten Servern von IBM konnte SEG sein Angebot erweitern und seinen Wettbewerbsvorteil ausbauen. So konnte das Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen und sich an veränderte Anforderungen und Praktiken anpassen. Ein Beispiel dafür ist die Einführung der kontinuierlichen Bereitstellung neuer Funktionen und Erweiterungen für IBM Db2 12 for z/OS, die es Kunden ermöglicht, schneller von neuen Funktionen zu profitieren. Diese flexiblere Bereitstellung neuer Funktionen schafft auch neue Herausforderungen für die Kunden. Karl Henn betont: „In einer Welt, die sich schneller als je zuvor bewegt, muss sich auch die Software schneller bewegen. Und während unsere Kunden darauf erpicht sind, neue Funktionen zu nutzen, wollen sie auch die Gewissheit haben, dass Verbesserungen in einem Bereich keine negativen Auswirkungen auf die Datenbankleistung in anderen Bereichen haben. Aus diesem Grund arbeiten wir derzeit eng mit unseren Kunden zusammen, um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, das dazu beiträgt, das Risiko zu minimieren, wenn man den kontinuierlichen Bereitstellungsansatz von IBM DB2 for z/OS umsetzt.“
Ein zusätzlicher Vorteil des Einsatzes eines gebrauchten Servers von IBM for SEG ist, dass das Unternehmen sein geistiges Eigentum besser schützen kann. Da kein Code zur Entwicklung oder Wartung auf externen Systemen ausgeführt werden muss, kann SEG sicher sein, dass keine unbefugten Personen oder Unternehmen auf die wichtigen Informationen zugreifen können, auf denen SEG basiert.
Karl Henn fasst zusammen: „Mit IBM Z Mainframe auf dem Laufenden zu bleiben, ist für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung, insbesondere da wir Tools zur Unterstützung von Migrationen zu neuen IBM Db2 for z/OS-Funktionen anbieten. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit herausragenden Spezialisten von IBM auf der ganzen Welt und den attraktiven zertifizierten Gebrauchtsystemen von IBM Global Asset Recovery Services können wir weiterhin Standardtools entwickeln und ausliefern, die IBM Z-Kunden helfen, Grenzen zu überschreiten und die Zuverlässigkeit und Leistung zu maximieren.“
SOFTWARE ENGINEERING GmbH bietet individuelle Software-Services und Standard-Tools für IBM DB2 for z/OS. SEG hilft unter anderem Unternehmen aus dem Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor in ganz Europa und Nordamerika, das Beste aus ihren IBM Z Mainframes herauszuholen, indem sie die Leistung optimiert und die Datenverarbeitung beschleunigt. SEG hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland, und eine Niederlassung in Washington D.C., USA.
Um mehr über die IBM Certified Pre-owned Server und Speicherlösungen zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren IBM Ansprechpartner oder IBM Business Partner oder besuchen Sie die folgende Website: ibm.com/certified-used-equipment
Weitere Kundenberichte anzeigen oder mehr über IBM Global Financing erfahren
© Copyright IBM Corporation 2018. 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504-1722, USA. Hergestellt in den Vereinigten Staaten von Amerika, März 2018.
IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt‐ und Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der Marken von IBM finden Sie auf der Webseite „Copyright and trademark information“ unter ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Nicht alle Angebote sind in allen Ländern verfügbar, in denen IBM tätig ist.
Die genannten Performance-Daten und Kundenbeispiele dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Tatsächliche Leistungsergebnisse hängen von den jeweiligen Konfigurationen und Betriebsbedingungen ab.
Alle angeführten oder beschriebenen Beispiele illustrieren lediglich, wie einige Kunden IBM Produkte verwendet haben und welche Ergebnisse sie dabei erzielt haben. Die tatsächlichen Umgebungskosten und Leistungsmerkmale variieren in Abhängigkeit von den Konfigurationen und Bedingungen des jeweiligen Kunden. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, was IBM für Sie tun kann.
Die Einhaltung der Datenschutzgesetze und -richtlinien liegt in der Verantwortung des Kunden. IBM bietet keine Rechtsberatung an und gewährleistet nicht, dass die Dienstleistungen oder Produkte von IBM die Einhaltung von Gesetzen oder Vorschriften durch den Kunden sicherstellen.
Die IBM Global Financing Angebote werden über IBM Tochtergesellschaften und Abteilungen weltweit für qualifizierte gewerbliche und behördliche Kunden bereitgestellt. Leasing- und Finanzierungsangebote von IBM Global Financing werden in den Vereinigten Staaten über IBM Credit LLC bereitgestellt. Die Preise und die Verfügbarkeit basieren auf der Bonität des Kunden, den Finanzierungsbedingungen, der Angebotsart, der Ausstattung sowie dem Produkttyp und den Optionen und können je nach Land variieren. Bei Nicht-Hardware-Produkten muss es sich um einmalige, nicht wiederkehrende Kosten handeln, die durch Darlehen finanziert werden. Es können weitere Einschränkungen gelten. Preise und Angebote können ohne Vorankündigung geändert, verlängert oder zurückgezogen werden und sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. IBM und IBM Global Financing bieten ihren Kunden keine Buchhaltungs-, Steuer- oder Rechtsberatung an und haben auch nicht die Absicht, dies zu tun. Kunden sollten ihre eigenen Finanz-, Steuer- und Rechtsberater konsultieren. Entscheidungen über die steuerliche oder buchhalterische Behandlung, die vom Kunden oder im Namen des Kunden getroffen werden, liegen in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Für IBM Credit LLC in Kalifornien: Darlehen, die gemäß einer Lizenz nach dem California Financing Law vergeben oder vermittelt werden.