Das auf IBM Maximo basierende CAPAM-System von Simora transformiert das Asset-Management von Krankenhäusern
Im Gesundheitswesen kann jeder Moment kritisch für das Überleben eines Patienten sein. Dennoch verbringen Fachkräfte im Gesundheitswesen regelmäßig wertvolle Zeit damit, sich in komplexen IT-Systemen zurechtzufinden, nach dem richtigen Equipment zu suchen oder Formulare zur Beantragung von Reparaturen auszufüllen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen und die Patientenergebnisse in ganz Polen zu verbessern, erhöhte die polnische Regierung die Mittel für Initiativen zur Digitalisierung von Krankenhäusern.
Simora, ein führender IBM Business Partner in Polen, erkannte die Möglichkeit, seine CAPAM-Lösung für das Asset-Management an den Workflow im Gesundheitswesen anzupassen. Basierend auf der IBM Maximo® Application Suite integriert sich CAPAM nahtlos in Krankenhaussysteme, um ein KI-angereichertes zentralisiertes Wissensarchiv und ein Asset-Tracking-System zu schaffen.
„Stellen Sie sich vor, eine Infusionspumpe geht auf der Station kaputt“, erklärt Julia Czernek, KI-Technologie-Spezialistin bei Simora. „Normalerweise müsste ein Mitarbeiter im Gesundheitswesen die technische Abteilung anrufen oder im Bestand nach der nächstgelegenen funktionierenden Pumpe suchen. Durch die Anpassung des Intelligent Asset Managements in CAPAM an Krankenhäuser könnten wir diese manuelle Arbeit eliminieren und Krankenhäusern helfen, schneller auf Veränderungen zu reagieren, wodurch letztendlich mehr Zeit für die Patientenversorgung frei wird.“
Als CAPAM ursprünglich entwickelt wurde, entschied sich Simora für IBM Maximo. Die IBM-Lösung bot ein robustes, skalierbares Framework – wodurch sich die Entwicklungszeit im Vergleich zur Entwicklung einer Lösung von Grund auf potenziell um Monate verkürzen ließ. Dieser Ansatz ermöglichte unzählige Anwendungsfälle und beispiellose Integrationsfunktionen.
„Mit Maximo APIs können wir CAPAM schnell und nahtlos mit Krankenhaus-ERP-Plattformen und Datenbanken verbinden und so eine zentrale Wissensdatenbank schaffen, auf die die Mitarbeiter zugreifen können, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen“, bestätigt Czernek.
Simora hat CAPAM – das ursprünglich für den Industriesektor entwickelt wurde – durch die Erstellung verschiedener Module für spezifische Krankenhausprozesse angepasst. Mit dem Passport-Modul kann ein Mitarbeiter im Gesundheitswesen für jedes Gerät einen vollständigen digitalen Pass erstellen, der die technischen Spezifikationen und die Wartungshistorie enthält. Das Modul unterstützt auch krankenhausweite Asset-Bestand-Prozesse. Darüber hinaus kann es auf die Verwendung von RFID-Tags (Radio-Frequency Identification) und Patienten-ID-Armbändern erweitert werden, wodurch das Personal Gegenstände oder Personen scannen und so auf Echtzeitinformationen zugreifen kann. Mit diesen Informationen können Mitarbeiter beispielsweise im Notfall schnell Ersatz-Equipment finden. CAPAM enthält außerdem ein Helpdesk-Modul, mit dem Mitarbeiter Reparaturanfragen protokollieren und technische Fragen stellen können.
Das Modul CAPAM Accreditation unterstützt Krankenhäuser bei der Verwaltung unerwünschter Ereignisse, indem es das Personal bei der Meldung und Dokumentation von Zwischenfällen direkt im System unterstützt. Mit Hilfe eines KI-Assistenten können umfassende Berichte über Vorfälle erstellt werden, die die Ursachenanalyse erleichtern und Korrekturmaßnahmen zur Einhaltung der Akkreditierungsstandards fördern.
Darüber hinaus bietet das Identifikationsmodul eine mobile App auf Basis von Maximo Mobile, um Mitarbeiter und Patienten über potenzielle Kreuzinfektionsrisiken in verschiedenen Bereichen des Krankenhauses zu informieren.
Das innovative CACAM-System, das inzwischen in fünf Krankenhäusern in ganz Polen eingesetzt wird, darunter das St. Barbara Provincial Specialist Hospital Nr. 5 in Sosnowiec, hilft Gesundheitseinrichtungen, das Management aller Ressourcen – vom Fahrzeugbestand über medizinische Geräte bis hin zum Personal – zu optimieren. Mit IBM Maximo als Kernstück kann CAPAM die Lebensdauer von Equipment im Durchschnitt um 17 % verlängern und die mittlere Reparaturzeit um 57 % verbessern.
Nach der Einführung von CAPAM berichteten Krankenhäuser von einer Reduzierung des Verwaltungsaufwands um 45 %. Darüber hinaus berichten Unternehmen, die Maximo-Lösungen bereitstellen, im Durchschnitt von einer Reduzierung ungeplanter Equipment-Ausfallzeit um 47 % und jährlichen Vorteilen von 13,9 Millionen USD.
Simora nutzt die IBM Maximo-Plattform, um externe Datenressourcen wie ERP und Logistik in CAPAM zu integrieren. Auf der Grundlage dieser Ressourcen hat Simora einen KI-gestützten Assistenten namens Simon KI entwickelt, der auf gängige Fragen antwortet.
Czernek erklärt: „Anstatt die Aufmerksamkeit der technischen Teams zu teilen oder Verfahrensdokumente zu durchforsten, können sich die medizinischen Fachkräfte mit Simon AI unterhalten, als ob sie mit einem Kollegen sprechen würden. Im Hintergrund greift der Assistent sicher auf die Wissensdatenbank des Krankenhauses zu und liefert umgehend die Antwort.“
Mit der zentralisierten KI-gestützten Wissensdatenbank können Fachkräfte im Gesundheitswesen nun datengesteuerte Entscheidungen treffen und Standardverfahren verbessern, was letztlich das Wohlbefinden der Patienten steigert. Gleichzeitig können sich Teams mit Simon AI, die das Repository nutzt, um wiederholende Anfragen zu beantworten, frei auf höherwertige Aufgaben konzentrieren.
„CAPAM und Maximo lassen sich nicht trennen – ohne die ‚Engine‘ von Maximo wären CAPAM und Simon AI nicht möglich“, schlussfolgert Czernek. „Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit mit IBM fortzufahren, um CAPAM zu entwickeln und Krankenhäuser dabei zu unterstützen, effizient, sicher und konform zu bleiben.“
Die Mitglieder von Simora mit Sitz in Kattowitz, Polen, verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung umfassender IT-Lösungen mit Schwerpunkt auf der Rationalisierung von Management- und Sicherheitsprozessen. Die CAPAM-Lösung von Simora bietet einheitliche Funktionen für das Servicemanagement, die Qualitätskontrolle und das Asset Management für verschiedene Branchen.
