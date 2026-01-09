Als CAPAM ursprünglich entwickelt wurde, entschied sich Simora für IBM Maximo. Die IBM-Lösung bot ein robustes, skalierbares Framework – wodurch sich die Entwicklungszeit im Vergleich zur Entwicklung einer Lösung von Grund auf potenziell um Monate verkürzen ließ. Dieser Ansatz ermöglichte unzählige Anwendungsfälle und beispiellose Integrationsfunktionen.

„Mit Maximo APIs können wir CAPAM schnell und nahtlos mit Krankenhaus-ERP-Plattformen und Datenbanken verbinden und so eine zentrale Wissensdatenbank schaffen, auf die die Mitarbeiter zugreifen können, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen“, bestätigt Czernek.

Simora hat CAPAM – das ursprünglich für den Industriesektor entwickelt wurde – durch die Erstellung verschiedener Module für spezifische Krankenhausprozesse angepasst. Mit dem Passport-Modul kann ein Mitarbeiter im Gesundheitswesen für jedes Gerät einen vollständigen digitalen Pass erstellen, der die technischen Spezifikationen und die Wartungshistorie enthält. Das Modul unterstützt auch krankenhausweite Asset-Bestand-Prozesse. Darüber hinaus kann es auf die Verwendung von RFID-Tags (Radio-Frequency Identification) und Patienten-ID-Armbändern erweitert werden, wodurch das Personal Gegenstände oder Personen scannen und so auf Echtzeitinformationen zugreifen kann. Mit diesen Informationen können Mitarbeiter beispielsweise im Notfall schnell Ersatz-Equipment finden. CAPAM enthält außerdem ein Helpdesk-Modul, mit dem Mitarbeiter Reparaturanfragen protokollieren und technische Fragen stellen können.

Das Modul CAPAM Accreditation unterstützt Krankenhäuser bei der Verwaltung unerwünschter Ereignisse, indem es das Personal bei der Meldung und Dokumentation von Zwischenfällen direkt im System unterstützt. Mit Hilfe eines KI-Assistenten können umfassende Berichte über Vorfälle erstellt werden, die die Ursachenanalyse erleichtern und Korrekturmaßnahmen zur Einhaltung der Akkreditierungsstandards fördern.

Darüber hinaus bietet das Identifikationsmodul eine mobile App auf Basis von Maximo Mobile, um Mitarbeiter und Patienten über potenzielle Kreuzinfektionsrisiken in verschiedenen Bereichen des Krankenhauses zu informieren.