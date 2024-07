Siam Commercial Bank

Die Finanzdienstleistungsbranche wird durch digitale Services, regulatorische Veränderungen und neue Anforderungen der Verbraucher umgestaltet. Um angesichts dieser rasanten Veränderungen wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Banken neue Dienstleistungen anbieten und gleichzeitig eine gleichbleibend gute Customer Experience gewährleisten. Im Rahmen ihrer Vision, „die meistbewunderte Bank“ zu sein, hat die SCB einen strategischen Transformationsplan aufgestellt, um ihre Infrastruktur zu verbessern und ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Trirat Suwanprateeb, Senior Executive Vice President und Chief Technology Officer, erklärt: „Als erste thailändische Bank spielen wir eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Thailand. Um die „meistbewunderte Bank“ zu werden, ist die Customer Experience für uns sehr wichtig. Wir investieren in Transformationsprojekte, um die Qualität der Bank zu steigern und die Interaktion mit den Kunden zu verbessern, insbesondere im Bereich der digitalen Systeme.“

Seit über 20 Jahren vertraut die SCB auf die IBM Z-Plattform, um ihre Kernbank- und Kreditkartenanwendungen auszuführen. Die Bank betreibt vier Z-Mainframes, die in zwei Rechenzentren geclustert sind und die Parallel Sysplex®-Lösung nutzen, eine Clustering-Technologie, die es ermöglicht, mehrere Kopien des Z-Betriebssystems, IBM z/OS®, als ein einziges System auszuführen. Die SCB war die erste Bank in Thailand, die einen Parallel Sysplex-Cluster implementiert hat, da diese Technologie darauf ausgelegt ist, die Verfügbarkeit zu fördern und Backup und Wiederherstellung zu verwalten.

„Parallel Sysplex hat sich für uns als unverzichtbar erwiesen, da es uns die Möglichkeit bietet, unsere Services zu skalieren und hochverfügbar zu machen, selbst bei einem geplanten Ausfall“, so Trirat.



Als die Bank jedoch ihren Transformationsplan in Angriff nahm, verzeichnete sie plötzlich einen Anstieg der digitalen und mobilen Transaktionen um über 30 % pro Jahr. Diese Workloads stiegen oft am Monatsende und während der saisonalen Weihnachtseinkäufe an, was die Kapazitätsplanung schwierig und kostspielig machte.



Angesichts des unvorhersehbaren Wachstums der Arbeitslast begann die SCB mit einem „Soft Capping“ (dt.: weiche Obergrenze) der Hardwareauslastung, um höhere Gebühren für unerwartete Spitzen zu vermeiden. „Die Kosten für den Betrieb unserer Plattform hinderten uns damals daran, die Kapazität zu erweitern, um auf die Anforderungen unserer Kunden zu reagieren“, fügt Trirat hinzu.