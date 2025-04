Beijing Shuto Technology Co., Ltd. ist ein führender Anbieter von EAM-Lösungen mit Sitz in Beijing, China. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung fortschrittlicher technologischer Lösungen für Branchen spezialisiert, die effiziente und intelligente Wartungssysteme benötigen, darunter die Automobilindustrie, das verarbeitende Gewerbe und die Industrie. Das 2005 gegründete Unternehmen Shuto Technology hat sich zu einem führenden Akteur in diesem Bereich entwickelt und konzentriert sich stark auf die Integration von KI-, IoT- und AR-Technologien in Wartungs-Workflows. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Kunden, steigert die betriebliche Effizienz und unterstützt Organisationen bei der Optimierung des Asset-Managements. Mit einem Team von über 1.000 Mitarbeitern treibt Shuto Technology weiterhin Innovationen voran und transformiert traditionelle Instandhaltungspraktiken für Unternehmen weltweit.