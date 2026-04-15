Juristische Forschung erfordert mehr als Schnelligkeit; sie verlangt Präzision, Vollständigkeit und überprüfbare Zitate. Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen, die an Hunderttausenden von Dokumenten arbeiten, können sich keine Teilantworten oder Halluzinationen leisten. „70% der Antwort“ zu erhalten, birgt ein echtes Risiko.

Moderne KI-Techniken wie semantisches Retrieval und Retrieval-Augmented Generation (RAG) sind vielversprechend, aber ihre Skalierung in regulierten Umgebungen stellt eine Herausforderung dar. Sensible Rechtsdaten – die häufig personenbezogene Daten (PII) oder Gesundheitsdaten (PHI) enthalten – müssen unter Umständen aufgrund regulatorischer oder risikobedingter Einschränkungen lokal verbleiben.

Shorthills AI hat sich zum Ziel gesetzt, einen produktionsreifen KI-Rechtsassistenten zu entwickeln, der nachvollziehbare, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtete und zitatgestützte Antworten liefert und gleichzeitig sicher im Unternehmensmaßstab arbeitet.