Erneuerung und Weiterentwicklung der Kernsysteminfrastruktur bei minimalen Ausfallzeiten

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, verfolgte Shikoku Electric Power einen Ansatz, bei dem die Ressourcen schrittweise angepasst wurden. Zunächst erweiterte das Unternehmen die Speicherausstattung seiner bestehenden IBM® Power9 (E950)-Server, um Entwicklungsserver einzurichten und den tatsächlichen Speicherbedarf von S/4HANA genau zu ermitteln. Auf dieser Grundlage beschloss das Unternehmen, die Systeme angemessen zu dimensionieren, beginnend mit den Qualitätssicherungsservern und anschließend den Produktionsservern, wobei die Auslastung und die Anforderungen überprüft und in jeder Phase die erforderlichen Speicherressourcen sowie weitere Ressourcen hinzugefügt wurden.

Während das Unternehmen das Projekt zur Migration des ERP-Systems auf S/4HANA vorantrieb, musste es sich gleichzeitig mit dem bevorstehenden Auslaufen der Wartungsleistungen für CIS Power 8 (S824) auseinandersetzen.

Zu diesem Zweck wurden die Pläne zur Qualitätssicherung für den Power9 (E950) sowie zur Speichererweiterung für die Produktionsserver überprüft; im Zuge der Ablösung des CIS Power 8 (S824) wurde der neueste IBM Power10 (E1050) als Grundlage eingeführt, die das ERP-System unterstützen kann. Neben hoher Rechenleistung und großem Arbeitsspeicher ermöglicht die gemeinsame Nutzung von CPU-Ressourcen mithilfe der Virtualisierungsplattform IBM PowerVM und des Shared Processor Pool eine stabile Ressourcenzuweisung selbst in Umgebungen, in denen mehrere Systeme gleichzeitig ausgeführt werden, wie beispielsweise S/4HANA, ECC 6.0 und andere Anwendungen, wodurch eine flexible Anpassung an plötzliche Steigerungen der Workload gewährleistet wird.

Mit Blick auf den Betrieb nach der Migration hat Shikoku Electric Power zudem eine Konfiguration gewählt, die eine schnelle Aktivierung physischer Kerne ermöglicht, sodass das Unternehmen flexibel auf künftige Leistungsverbesserungen von S/4HANA sowie auf die Einrichtung von Entwicklungsumgebungen reagieren kann. Infolgedessen hat das Unternehmen eine flexible IT-Infrastruktur aufgebaut, die in der Lage ist, rasch auf künftige Veränderungen im Geschäftsbetrieb zu reagieren.

Bei der Migration auf CIS Power10 (E1050) wurde ein Migrationsverfahren gewählt, bei dem eine schnelle Datenkopie zwischen IBM Storage-Systemen (vom V7000 zum FS7200) zum Einsatz kam, um Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten. Dadurch wurde der mit der Servermigration verbundene Arbeitsaufwand erheblich reduziert, wodurch die Auswirkungen auf den Betrieb minimiert wurden und die Migration auf den neuen Server innerhalb eines einzigen Tages abgeschlossen werden konnte.