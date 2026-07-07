Erneuerung und Weiterentwicklung der Kernsysteminfrastruktur bei minimalen Ausfallzeiten

Um der Komplexität der Umgestaltung der Kernsysteminfrastruktur gerecht zu werden, wurde eine schrittweise Dimensionierung mit einer flexiblen Virtualisierungsplattform kombiniert, wodurch die Migration der Informationssysteminfrastruktur bei gleichzeitiger Minimierung der Ausfallzeiten erreicht wurde.

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Risiken im Zusammenhang mit der Erneuerung der Infrastruktur werden sichtbar

Shikoku Electric Power Co., Inc. entwickelt Geschäftssysteme mit SAP ECC 6.0 in drei operativen Bereichen: Buchhaltung und Materialmanagement, Wartung und Vertrieb von Kernkraftwerken. Insbesondere das Buchhaltungs- und Materialwirtschaftssystem (Enterprise Resource Planning, im Folgenden „ERP-System“) ist seit vielen Jahren in Betrieb und wird von 13 Konzernunternehmen genutzt.

Vor diesem Hintergrund stellt das Auslaufen des Wartungssupports für ECC 6.0 eine große Herausforderung dar. Da es sich hierbei um ein kritisches System handelt, das die Kerngeschäftsprozesse unterstützt, ist die Migration auf S/4HANA unvermeidlich, um einen langfristig stabilen Betrieb zu gewährleisten. Dies erfordert eine sorgfältige Abwägung hinsichtlich des enormen Aufwands für die Datenmigration, der Maßnahmen zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität während der mit der Migration verbundenen Systemausfallzeiten sowie der Festlegung von Rollback-Verfahren für den Fall, dass betriebliche Probleme auftreten. Insbesondere beim ersten S/4HANA-Migrationsprojekt für das ERP-System gab es in der Anfangsphase Schwierigkeiten bei der genauen Dimensionierung der Server, und es war unklar, ob die Migration der enormen Datenmengen aus dem bestehenden System in die In-Memory-Datenbank von S/4HANA (HANA-DB) zu einem stabilen Betrieb führen würde. Folglich barg das Projekt das Risiko, dass unzureichende Ressourcen in der IT-Infrastruktur den gesamten Migrationsplan beeinträchtigen könnten.
54 Millionen Yen Reduzieren Sie die Infrastrukturkosten im Zusammenhang mit der S/4HANA-Migration An nur einem Tag Führen Sie die Infrastrukturmigration für SAP-ECC-Umgebungen innerhalb eines Tages durch
Eine optimale Lösung als Grundlage für kritische Systeme, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern
Teruyuki Hamagami Shikoku Electric Power Abteilung für Informationssysteme, Leiter der Gruppe für Infrastrukturentwicklung und -optimierung (ab März 2026)
Eine flexible Systeminfrastruktur zur Unterstützung des Übergangs

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, verfolgte Shikoku Electric Power einen Ansatz, bei dem die Ressourcen schrittweise angepasst wurden. Zunächst erweiterte das Unternehmen die Speicherausstattung seiner bestehenden IBM® Power9 (E950)-Server, um Entwicklungsserver einzurichten und den tatsächlichen Speicherbedarf von S/4HANA genau zu ermitteln. Auf dieser Grundlage beschloss das Unternehmen, die Systeme angemessen zu dimensionieren, beginnend mit den Qualitätssicherungsservern und anschließend den Produktionsservern, wobei die Auslastung und die Anforderungen überprüft und in jeder Phase die erforderlichen Speicherressourcen sowie weitere Ressourcen hinzugefügt wurden.

Während das Unternehmen das Projekt zur Migration des ERP-Systems auf S/4HANA vorantrieb, musste es sich gleichzeitig mit dem bevorstehenden Auslaufen der Wartungsleistungen für CIS Power 8 (S824) auseinandersetzen.

Zu diesem Zweck wurden die Pläne zur Qualitätssicherung für den Power9 (E950) sowie zur Speichererweiterung für die Produktionsserver überprüft; im Zuge der Ablösung des CIS Power 8 (S824) wurde der neueste IBM Power10 (E1050) als Grundlage eingeführt, die das ERP-System unterstützen kann. Neben hoher Rechenleistung und großem Arbeitsspeicher ermöglicht die gemeinsame Nutzung von CPU-Ressourcen mithilfe der Virtualisierungsplattform IBM PowerVM und des Shared Processor Pool eine stabile Ressourcenzuweisung selbst in Umgebungen, in denen mehrere Systeme gleichzeitig ausgeführt werden, wie beispielsweise S/4HANA, ECC 6.0 und andere Anwendungen, wodurch eine flexible Anpassung an plötzliche Steigerungen der Workload gewährleistet wird.

Mit Blick auf den Betrieb nach der Migration hat Shikoku Electric Power zudem eine Konfiguration gewählt, die eine schnelle Aktivierung physischer Kerne ermöglicht, sodass das Unternehmen flexibel auf künftige Leistungsverbesserungen von S/4HANA sowie auf die Einrichtung von Entwicklungsumgebungen reagieren kann. Infolgedessen hat das Unternehmen eine flexible IT-Infrastruktur aufgebaut, die in der Lage ist, rasch auf künftige Veränderungen im Geschäftsbetrieb zu reagieren.

Bei der Migration auf CIS Power10 (E1050) wurde ein Migrationsverfahren gewählt, bei dem eine schnelle Datenkopie zwischen IBM Storage-Systemen (vom V7000 zum FS7200) zum Einsatz kam, um Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten. Dadurch wurde der mit der Servermigration verbundene Arbeitsaufwand erheblich reduziert, wodurch die Auswirkungen auf den Betrieb minimiert wurden und die Migration auf den neuen Server innerhalb eines einzigen Tages abgeschlossen werden konnte.
Ergebnisse einer Erneuerung, die für mehr Sicherheit gesorgt hat

Shikoku Electric Power trieb ein langfristiges, auf drei Jahre angelegtes Projekt stetig voran und schloss die vollständige Umstellung auf S/4HANA wie geplant während der Golden Week 2025 ab. Seitdem läuft das System weiterhin einwandfrei, ohne dass es zu Problemen hinsichtlich der Verarbeitungsleistung oder der Stabilität gekommen wäre.

Darüber hinaus konnte die Servermigration – die zuvor etwa fünf Tage in Anspruch genommen hatte – durch den Einsatz der Remote-Copy-Funktion von IBM Storage in nur einem Tag abgeschlossen werden. Diese erhebliche Verkürzung der Ausfallzeiten ermöglichte es, die Migration durchzuführen und dabei Phasen mit erheblichen Auswirkungen zu vermeiden, was wesentlich zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität beitrug.

Darüber hinaus konnte das Unternehmen durch die Optimierung der Ressourcen mithilfe der IBM Power-Virtualisierungstechnologie die Kosten für Serversoftware um rund 54 Millionen Yen senken. Die flexible CPU-Zuweisung durch den Shared Processor Pool gewährleistete Stabilität, selbst wenn während der Entwicklungs- und Testphasen mehrere Server gleichzeitig liefen, wodurch die Risiken während der Migrationsphase erheblich gemindert wurden.

Die aus dieser Initiative gewonnenen Erkenntnisse dürften für die für das Geschäftsjahr 2026 geplante EAM-Migration von Nutzen sein. Ansätze wie eine schrittweise Dimensionierung, Migrationsmethoden, die Speicherfunktionen nutzen, um Ausfallzeiten zu minimieren, sowie eine Ressourcenplanung, die einen stabilen Betrieb auch in einer Koexistenzumgebung gewährleistet, werden sich ebenfalls bei ähnlichen groß angelegten Überarbeitungen von Kernsystemen als wirksam erweisen.

Neben einer verbesserten Wartbarkeit und Bedienbarkeit durch die Ermöglichung eines zentralisierten Betriebs von ERP-Systemen – einschließlich Produktions-, Test- und Entwicklungsumgebungen – unterstützt der IaaS-Dienst „Power Virtual Server“ von IBM Power das Cloud-ERP-System von SAP (RISE with SAP). Dies erleichtert die Umsetzung künftiger Migrationen in Cloud-Umgebungen. Es wird erwartet, dass diese Ergebnisse bei der Bewältigung von Herausforderungen wie der Senkung der Kosten für Softwarelizenzen, der Reduzierung der Serveranzahl und der Einsparung von Rack-Platz hilfreich sein werden.

Teruyuki Hamagami, Leiter der Gruppe für Infrastrukturentwicklung und -optimierung in der Abteilung für Informationssysteme bei Shikoku Electric Power (Stand: März 2026), erklärt: „Wir setzen IBM Power bereits seit einiger Zeit ein.“ Es handelt sich um eine hervorragende, robuste Plattform, und wir haben bislang keine Ausfälle der Infrastruktur verzeichnet. Wir setzen großes Vertrauen in IBM Power als Grundlage für kritische Systeme, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern. „Zudem hat sich die Leistung pro Kern erheblich verbessert, und wir freuen uns auf eine noch stärkere Integration in der Zukunft.“
Über Shikoku Electric Power

Als Unternehmen, das für die Stromversorgung in der Region Shikoku zuständig ist, sorgt Shikoku Electric Power für eine stabile Stromversorgung und treibt gleichzeitig die digitale Transformation seines Geschäfts voran. Darüber hinaus erweitert das Unternehmen mit dem Ziel, neue Werte zu schaffen, die eine Quelle künftiger Einnahmen darstellen, sein Geschäftsfeld in verschiedenen Bereichen wie der ganzheitlichen Energieversorgung, der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Unterstützung in den Bereichen Wirtschaft und Lifestyle. Unter Einsatz von Technologie und Fachwissen, das über viele Jahre hinweg aufgebaut wurde, ist die Shikoku Electric Power Group bestrebt, Dienstleistungen anzubieten, die den branchenspezifischen Gegebenheiten der Region Shikoku Rechnung tragen und den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

 Lösungskomponenten IBM Power IBM PowerVM IBM Storage IBM AIX IBM FlashSystem
Unterstützung der kontinuierlichen Entwicklung von Kernsystemen


 

IBM Power ermöglicht Systemmigrationen mit minimalen Ausfallzeiten durch eine schrittweise Dimensionierung und flexible Ressourcenzuweisung, bietet eine stabile Grundlage für kritische Systeme und unterstützt zukünftige Erweiterungen.

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Alle angeführten oder beschriebenen Beispiele dienen als Veranschaulichung der Ergebnisse, die einige Kunden unter Verwendung von IBM-Produkten erzielt haben. Die tatsächliche Leistung, die Kosten, die Einsparungen oder sonstige Ergebnisse können je nach Betriebsumgebung variieren.