IBM Power bietet eine Vielzahl von Optionen, um Kunden auf ihrem Weg zu SAP S/4HANA zu unterstützen. Unabhängig davon, ob Sie SAP HANA oder S/4HANA der nächsten Generation in Betracht ziehen: IBM Power bietet lokale, externe oder vollständig verwaltete (RISE with SAP) Lösungen, die für die Ausführung geschäftskritischer Anwendungen wie SAP konzipiert sind und Ihnen helfen, Ihre ERP- und Anwendungsbereitstellungen zu beschleunigen und die Auswirkungen zu maximieren, die sie auf Ihre Datenverwaltung, Datenintegration, Automatisierung und Geschäftsprozesse haben können.



Der Schlüssel zu IT-Effizienz und Geschäftskontinuität ist eine Plattform, die sich in Ihre aktuelle Infrastruktur integriert und gleichzeitig die digitale Transformation unterstützt. IBM Power Server wurden speziell für datenintensive Anwendungen wie SAP HANA und SAP S/4HANA entwickelt, die große Mengen an In-Memory-Computing erfordern, Ihnen aber dennoch die hohe Verfügbarkeit und Flexibilität bieten, die Sie für Ihre Hybrid Cloud benötigen.