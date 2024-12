Zur effektiven digitalen Transformation eines Unternehmens gehört die Optimierung von Prozessen, um einen reibungslosen Service im Einklang mit der heutigen digitalen Ära zu bieten. In diesem Sinne sind APIs ein grundlegender Bestandteil der Transformation von Unternehmen, da sie die Verbindung und Integration verschiedener digitaler Komponenten erleichtern und sich auf die Dienste auswirken, mit denen der Endkunde interagiert.

SegurCaixa Adeslas, ein zur Mutua Madrileña Gruppe gehörendes Unternehmen, das sich im Besitz der CaixaBank befindet, hat die Verpflichtung zur Innovation in seiner DNA, um seinen Kunden einen flexiblen und relevanten Service zu bieten.

Der Plan zur digitalen Transformation, den das Unternehmen verfolgt, erforderte eine umfassende Änderung der On-Premises-Installation von API Connect, die auf Version 5 lief. Durch die Beschleunigung der Entwicklungsprozesse und die zunehmende Entwicklung von APIs entsprechend dem aktuellen digitalen Tempo musste SegurCaixa Adeslas diese Plattform weiterentwickeln, um eine größere Skalierbarkeit zu erreichen und die höhere Verarbeitungslast zu bewältigen, die mit der digitalen Transformation nach und nach entsteht.

Gleichzeitig musste das Unternehmen auch das API-Governance-Modell und die Verwaltungstools anpassen, damit die Entwicklungsteams den Aufbau und die Bereitstellung von APIs beschleunigen können, ohne die Kontrolle und Qualität über diese Assets zu verlieren. Die aktuelle Version führte zu einem Modell, das nicht sehr agil, komplex zu bedienen und schlecht mit der Devops- und QA-Plattform des Unternehmens integriert war.

Das Fehlen einer Hochverfügbarkeitsfunktion war für SegurCaixa Adeslas in dieser Modernisierungsphase ebenfalls eine Einschränkung. Obwohl sich die Plattform bisher als sehr zuverlässig erwiesen hatte, wirkte sich jede Betriebsunterbrechung auf die Systeme aus und könnte die IT-Dienste des Unternehmens beeinträchtigen.

Und schließlich wollte das Unternehmen auch in der Lage sein, in einer operativen UAT-Umgebung zu testen, was durch eine Weiterentwicklung der API-Verwaltungsplattform möglich wurde.