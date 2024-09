Das SCC bietet ein Dashboard, in dem die Ergebnisse der Sicherheits-Compliance gemeldet werden. Die angezeigten Kontrollen sind klar und prägnant, um den Anwendungsteams dabei zu helfen, fehlerhafte Kontrollen zu identifizieren und die erforderlichen Änderungen an den Anwendungsressourcen vorzunehmen, um die Probleme zu beheben. Wiederkehrende Scans erstellen automatisch aktualisierte Berichte. So können die Anwendungsteams die Auswirkungen der Änderungen beobachten. Dadurch entfiel die Notwendigkeit für zentrale E-Mail-Benachrichtigungen zur Durchsetzung und Statusbesprechungen. Im Juli 2024 ergab eine Überprüfung der etablierten SCC-Kontrollen für das CIO-Hybrid-Cloud-Plattform-Team einen SCC-Dashboard-Wert von 91 % – eine Verbesserung der Compliance bei Unternehmensanwendungen um 52 % gegenüber dem vorherigen SCC-Daten-Dashboard-Wert von 60 % im Juni 2023.1

Die Liste der Kontrollen wird regelmäßig vom CIO Hybrid-Cloud-Plattform-Team anhand von Branchen- und Unternehmens-Compliance-Standards überprüft. Compliance-Anforderungen ändern sich ständig. Durch die Definition von Richtlinien als Code mit automatisierter Prüfung ist das CIO Hybrid-Cloud-Plattform-Team in der Lage, sich ändernde Sicherheitsstandards zu erfüllen.

1 Die Leistungsdaten zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften für das CIO Hybrid-Cloud-Plattform-Team wurden über das Dashboard des IBM Security and Compliance Center am 19. Juni 2023 und am 26. Juli 2024 abgerufen.